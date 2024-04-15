Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Экс-сотрудницы «Промсвязьбанка» попали под суд из-за хищения 650 млн рублей

Экс-сотрудницы «Промсвязьбанка» попали под суд из-за хищения 650 млн рублей

15 апреля 2024, 10:51
Фото: iStock/artisteer

Фото: iStock/artisteer

Бывшим сотрудницам «Промсвязьбанка» предъявлено обвинение по статье о хищении кредитов на сумму 650 миллионов рублей, об этом сообщает издание «Коммерсантъ».


По информации газеты, слушание по делу начнется в Лефортовском суде в ближайшее время.

Следствие установило, что к хищению средств причастны шесть бывших сотрудниц кредитной организации. Фигуранткам будет предъявлено обвинение по статье о присвоении и растрате финансовых средств в особо крупном размере. Свою вину женщины отрицают.

Читайте также:

ФАС подозревает «Альфа-Банк» в обмане клиентов

Бывшие топ-менеджеры «Тинькофф» купили банк на Филиппинах

Юрист Гусятников: Банк может списать деньги без согласия клиента
#деньги
#банк
#обвинение
#женщины
#следствие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге женщину переехали сразу две машины, но она осталась жива
15 апреля 2024, 10:24

Фото: iStock/Motortion

14 апреля легковушка Nissan Qashqai сбила женщину, которая перебегала дорогу вне зоны пешеходного перехода. По сообщению ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля, двигавшийся от бульвара Красных Зорь в сторону Ивановской улицы, не успел затормозить, в результате этого после сильного столкновения женщину отбросило «на встречку», где следом на нее совершил наезд автомобиль Toyota Avensis.
По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулём первого автомобиля находился 40-летний мужчина, за рулём второго – 20-летний.

По предварительным данным, пострадавшей 40 лет. Её личность пока не установлена.
Женщину забрали в больницу в крайне тяжёлом состоянии.
По факту ДТП проводится проверка.

Читайте также:

Стало известно о состоянии пострадавшей в ДТП с трамваем в Петербурге женщине

В результате массовой драки в Саратове возбудили уголовное дело

В Красногорске девушка с игрушечным пистолетом ограбила пекарню
#дтп
#проверка
#мужчина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский дрон «Баба Яга» найден у директора фирмы в Москве
15 апреля 2024, 10:21

Фото: iStock/Diy1

Украинский дрон «Баба Яга» найден в офисе одной из московских компаний, пишет телеграм-канал Baza.
Как пишет издание, дрон обнаружен сотрудниками ФСБ и ЦПЭ в офисе на Партизанской улице во время оперативно-разыскных мероприятий. Как правило, такой БПЛА, используют украинские военные.

По предварительным данным, беспилотник принадлежит 30-летнему директору компании «Ард Сатком сервис», которая занимается телекоммуникационным оборудованием.

Сейчас дрон изъят. Сотрудники силовых структур выясняют, зачем мужчине потребовался этот беспилотник. Чаще всего его используют украинские военные для атаки на российские позиции.

Читайте также:

Медведчук: Зеленский останется в истории как последний президент Украины

Снайпершу с позывным «Виски» ликвидировали недалеко от Северска

Российским военнослужащим вручили денежные сертификаты за подбитые Leopard 2
#россия
#москва
#директор
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Красногорске девушка с игрушечным пистолетом ограбила пекарню
15 апреля 2024, 09:29

Фото: iStock/Photology1971

24-ленюю жительницу Красногорска, подозреваемую в разбойном нападении на местную пекарню, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленница днём зашла в пекарню на Сходненской улице. Она была в маске, а в руках держала пистолет. Угрожая продавцу оружием, девушка потребовала отдать ей деньги из кассы. Забрав выручку, грабительница скрылась», — говорится в сообщении.
Полицейские смогли установить маршрут подозреваемой и задержали её по месту проживания. При обыске была обнаружена одежда, в которой злоумышленница пошла на грабёж, а также игрушечный пистолет и часть украденных денег. Выяснилось, что девушка раньше уже была судима за разбой.

Против девушки завели уголовное дело по статье «Разбой». На время следствия её посадили под домашний арест.

Читайте также:

В российском регионе оторвалась льдина с 20 рыбаками

Десятки домов затопило в Бурятии

В результате массовой драки в Саратове возбудили уголовное дело
#красногорск
#разбой
#преступление
#криминал
#девушка
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском регионе оторвалась льдина с 20 рыбаками
МЧС: На Сахалине спасены 20 уплывших на льдине от берега рыбаков
15 апреля 2024, 05:14

Фото: iStock/mariannehoy

Сотрудники МЧС спасли 20 рыбаков, дрейфовавших на льдине от берега озера Изменчивое на юге Сахалина, сообщается об инциденте в Telegram-канале ведомства.
По данным министерства, в результате инцидента никто не пострадал. В МЧС заявили, что рыбаки находились на дрейфе чуть более часа.

5 апреля около 30 рыбаков в Ивановской области были унесены течением Волги, находясь на льдине. В Санкт-Петербурге 35 рыбаков также были унесены в Финский залив на льдине. Спасатели вернули всех на сушу, никто из рыбаков не пострадал.

Читайте также:

Кологривый признался в романе с актрисой

В России предупредили об опасности использования VPN-сервисов

Десятки домов затопило в Бурятии
#рыбаки
#рыбалка
#мчс
#спасение
#спасатели
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Десятки домов затопило в Бурятии
Глава Бурятии: 11 домов подтоплено, жители эвакуированы
15 апреля 2024, 03:20

Фото: iStock/Wheatfield

В Иволгинском районе Республики Бурятия паводок подтопил дома. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Алексей Цыденов.
Отмечается, что были эвакуированы 22 человека, в том числе шесть детей.

Ранее МЧС сообщало, что в Курганской области подтоплены сотни объектов. В регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, подтоплено более 500 домов.

Ранее МЧС сообщало о сотнях подтоплений в Курганской области. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, подтопленными оказались более 500 домов и жилых построек.

От наводнений пострадали десятки регионов России. В МЧС заявляют, что такие паводки в затопленных местностях являются беспрецедентными.

Читайте также:

«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься»: В Кургане готовятся к половодью

В Оренбуржье прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысяч домов

В Оренбурге проводится массовая эвакуация из-за ухудшения ситуации с паводками
#курганская область
#мчс
#половодье
#паводок
#эвакуация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься»: В Кургане готовятся к половодью
15 апреля 2024, 00:59

Фото: iStock/Bilanol

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за два часа поднялся на 11 см. Об этом сообщила местная администрация в Telegram-канале.
«Уровень воды в Тоболе продолжает подниматься, в Кургане, по данным на 15 апреля на 2:00, он составляет 596 сантиметров, 11 сантиметров за два часа», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Барабе, в Кетовском округе, уровень воды за два часа также поднялся на 23 сантиметра до 226 сантиметров.

Ранее МЧС сообщало о сотнях подтоплений в Курганской области. В регионе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. По последним данным, подтопленными оказались более 500 домов и жилых построек.

От наводнений пострадали десятки регионов России. В МЧС заявляют, что такие паводки в затопленных местностях являются беспрецедентными.

Читайте также:

В Оренбуржье прогнозируют подтопление порядка 1,5 тысяч домов

МЧС направило 35 тонн гуманитарной помощи жителям Оренбургской области

В Оренбурге проводится массовая эвакуация из-за ухудшения ситуации с паводками
#курганская область
#мчс
#половодье
#река
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В результате массовой драки в Саратове возбудили уголовное дело
Несколько десятков человек подрались в Саратове, возбуждено уголовное дело
15 апреля 2024, 00:13

Фото: iStock/artolympic

В Саратове произошла драка между десятками людей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Один из участников драки сел за руль автомобиля и принял попытку задавить оппонентов. Водитель сбил одного человек, он был госпитализирован.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений». Расследованием дела занимается Центральный аппарат Следственного комитета России.

До этого в Москве произошла масштабная драка. Около 20 рабочих поспорили на Тагильской улице. Они были вооружены камнями и палками.

Читайте также:

Mash: В подмосковном Солнцево произошла массовая драка мигрантов

В Люберцах произошла драка со стрельбой

В Махачкале произошла драка на ножах из-за девушки, танцевавшей в хиджабе
#драка
#ск рф
#следственный комитет
#саратов
#машины
#автомобиль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Два человека погибли в результате обстрела ВСУ Херсонской области
Сальдо: Два человек погибли в результате обстрела ВСУ Херсконской области
15 апреля 2024, 00:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Два человека погибли в результате обстрела Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, мирные жители погибли в селе Царское и городе Каховка. Один пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями, добавил губернатор.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные охотятся за мирными жителями с помощью беспилотников.

Читайте также:

В США раскрыли условие завершения украинского конфликта

Украинские военные остро отреагировали на отмену демобилизации

Российская армия улучшила позиции в зоне СВО
#владимир сальдо
#херсонская область
#обстрел
#всу
#днр
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СК возбудил дело после массовой драки в центре Саратова
СК возбудил дело о покушении на убийство после массовой драки в центре Саратова
14 апреля 2024, 21:42

Фото: iStock/nito100

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство в ходе массовой драки, произошедшей в центре Саратова, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации в Telegram-канале.
Один из участников конфликта на автомобиле сбил одного человека и пытался сбить еще нескольких, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Уголовное дело возбуждено по статье «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом из хулиганских побуждений».

Ожидается, что доклад о ходе расследования будет представлен в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Прокуратура области также сообщила, что ведет контроль над расследованием дела.

Читайте также:

Драка школьниц в туалете стала причиной полицейской проверки в Волгограде

Mash: В подмосковном Солнцево произошла массовая драка мигрантов

В Люберцах произошла драка со стрельбой
#убийство
#дело
#драка
#проверки
#помощь
#уголовное дело
#прокуратура
#контроль
#аппарат
#происшествия
#рф
#покушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф