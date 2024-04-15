Экс-сотрудницы «Промсвязьбанка» попали под суд из-за хищения 650 млн рублей

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Бывшим сотрудницам «Промсвязьбанка» предъявлено обвинение по статье о хищении кредитов на сумму 650 миллионов рублей, об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
По информации газеты, слушание по делу начнется в Лефортовском суде в ближайшее время.
Следствие установило, что к хищению средств причастны шесть бывших сотрудниц кредитной организации. Фигуранткам будет предъявлено обвинение по статье о присвоении и растрате финансовых средств в особо крупном размере. Свою вину женщины отрицают.
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