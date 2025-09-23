Генпрокуратура потребовала изъять почти 100 объектов у главы Совета судей Момотова

23 сентября 2025, 12:56

У председателя Совета судей Момотова хотят изъять 100 объектов недвижимости

Виктор Момотов (Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович)

Генеральная прокуратура России обратилась с требованием изъять почти 100 объектов недвижимости, которые, по данным ведомства, связаны с председателем Совета судей РФ Виктором Момотовым. Об этом сообщил источник ТАСС.