Генпрокуратура потребовала изъять почти 100 объектов у главы Совета судей Момотова
Генеральная прокуратура России обратилась с требованием изъять почти 100 объектов недвижимости, которые, по данным ведомства, связаны с председателем Совета судей РФ Виктором Момотовым. Об этом сообщил источник ТАСС.
Собственность, как утверждается, была оформлена на третьих лиц, однако правоохранительные органы считают, что фактически она принадлежит самому Момотову.
Ведомство намерено доказать, что имущество было приобретено на средства, происхождение которых не подтверждено официальными доходами.
Подробности дела пока не раскрываются. Официальных комментариев от самого Момотова или Совета судей на данный момент не поступало.
