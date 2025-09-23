Россияне потратили на антидепрессанты более 10 млрд рублей в 2025 году

23 сентября 2025, 12:19

Фото: iStock/djedzura

В 2025 году выручка российских аптек от продажи антидепрессантов составила более 10 млрд рублей, всего продано 12,9 млн упаковок. Об этом рассказал директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.





Отмечается, что больше всего антидепрессантов покупают в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярском и Краснодарском краях, а также в Московской области. Так, на столицу пришлось 21,6% выручки в рублях и 15,9% реализованных упаковок.



Беспалов пояснил, что на высокие продажи антидепрессантов влияет экономическая развитость Москвы, а также ритм жизни, свойственный большому городу.





«При этом средняя цена за упаковку поступательно растет: на стоимость влияет как инфляционный фактор, так и переход на более современные препараты, которые заметно дороже продукции прошлых поколений», — отметил Беспалов в беседе с «Постньюс».