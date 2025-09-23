В России закрыли вопрос о возвращении смертной казни
Генпрокурор Краснов исключил возвращение смертной казни в РФ
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что возвращение смертной казни в стране невозможно. Его слова приводит РЕН ТВ.
С таким заявлением Краснов выступил 23 сентября на заседании комитета Совета Федерации, где рассматривают его кандидатуру на пост председателя Верховного суда.
«Мое мнение однозначно: это невозможно. И позиция государства по данному вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации», — чётко обозначил он свою позицию.Краснов добавил, что стремление к справедливому возмездию понятно, но важно обеспечивать неотвратимость наказания для преступников. По его словам, виновные должны нести справедливое наказание.
