Достижения.рф

В России закрыли вопрос о возвращении смертной казни

Генпрокурор Краснов исключил возвращение смертной казни в РФ
Фото: Istock/AmnajKhetsamtip

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что возвращение смертной казни в стране невозможно. Его слова приводит РЕН ТВ.



С таким заявлением Краснов выступил 23 сентября на заседании комитета Совета Федерации, где рассматривают его кандидатуру на пост председателя Верховного суда.

«Мое мнение однозначно: это невозможно. И позиция государства по данному вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации», — чётко обозначил он свою позицию.
Краснов добавил, что стремление к справедливому возмездию понятно, но важно обеспечивать неотвратимость наказания для преступников. По его словам, виновные должны нести справедливое наказание.

Ранее в Госдуме предложили подключить «Госуслуги» к контролю за алиментами.
Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0