В России закрыли вопрос о возвращении смертной казни

23 сентября 2025, 12:29

Генпрокурор Краснов исключил возвращение смертной казни в РФ

Фото: Istock/AmnajKhetsamtip

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов заявил, что возвращение смертной казни в стране невозможно. Его слова приводит РЕН ТВ.





С таким заявлением Краснов выступил 23 сентября на заседании комитета Совета Федерации, где рассматривают его кандидатуру на пост председателя Верховного суда.

«Мое мнение однозначно: это невозможно. И позиция государства по данному вопросу является окончательной. Она основана на фундаментальных решениях Конституционного суда Российской Федерации», — чётко обозначил он свою позицию.