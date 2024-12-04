Генпрокуратура приготовила осиновый кол для американского «Храма Сатаны»

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Генеральная прокуратура РФ признала деятельность американской организации «Храм Сатаны» (The Satanic Temple) нежелательной на территории страны. Она была зарегистрирована в России в 2012 году.
Идеологи и последователи храма Нечистого утверждали, что главной их целью является борьба за справедливость и воспитание в адептах человеколюбия. На самом деле участники организации продвигали оккультизм, использовали сатанистскую символику для дискредитации христианских духовных ценностей.
По данным Генпрокуратуры, последователи «Храма Сатаны», прикрываясь лозунгами и идеями «религиозной свободы», оправдывают насилие над людьми и проводят сатанистские обряды. Кроме того, они активно высказываются против специальной военной операции и собирают деньги, которые направляют на поддержку ВСУ.
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