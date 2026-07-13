Генпрокуратура РФ запустила международный конкурс «Вместе против коррупции!»
В 2026 году Генеральная прокуратура РФ проведёт Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!».
Участники могут подавать работы (антикоррупционные плакаты, рисунки и видеоролики) с 1 мая по 1 октября 2026 года. Мероприятие включает три номинации: «Лучший плакат», «Лучший рисунок» и «Лучший видеоролик».
Организаторы оценят работы по нескольким критериям: соответствие правилам конкурса, достоверность персональных данных, соблюдение информационных ограничений, оригинальность материалов и отсутствие признаков использования искусственного интеллекта.
Конкурсанты будут соревноваться в двух возрастных группах: от 10 до 17 лет и от 18 до 25 лет. На сайте опубликовали правила проведения события на всех официальных языках ООН. Итоги конкурса подведут к Международному дню борьбы с коррупцией.
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