Пищевые компании впервые могут разместить на площадях «лайт индастриал» в «Есипове»
Предприятия пищевой отрасли впервые смогут разместиться в производственных помещениях формата «лайт индастриал» в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Размещение предусматривает проект ICPARK «Есипово-5». Это пятая и крупнейшая очередь парка.
«Формат «лайт индастриал» позволяет компаниям быстро запускать производство на готовых площадях, снижая объём первоначальных инвестиций и сроки выхода на рынок. После запуска пятой очереди комплекса там смогут разместиться около 60 резидентов. Реализация проекта обеспечит создание около 800 новых рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал этого года», отметила Зиновьева.Площадь цифрового промышленного коворкинга ICPARK «Есипово-5» превысит 65 000 квадратных метров. Проект реализует девелопер промышленной недвижимости INDUSTRIAL CITY. Для инвесторов будут доступны производственные помещения формата «лайт индастриал» площадью от 550 квадратных метров с возможностью объединения нескольких блоков.
Формат «лайт индастриал» подходит для размещения предприятий разных отраслей промышленности. Однако ICPARK «Есипово-5» станет первой очередью индустриального парка «Есипово», – где можно разместить предприятия пищевой отрасли.
«Готовые производственные помещения позволяют быстрее запускать производство и сосредоточиться на развитии бизнеса. Для компаний пищевой отрасли это возможность начать производство в современном индустриальном парке с необходимой инфраструктурой», – сказал партнёр ХСА | INDUSTRIAL CITY Артём Петрухин.Как напомнили в подмосковном Мининвесте, формат «лайт индастриал» предполагает строительство готовых промышленных помещений со всей необходимой инфраструктурой для запуска производства – от мощностей и коммунальных сетей до телекоммуникационного оснащения. Это позволяет компаниям запускать производство всего за три месяца. Подобрать площадку под инвестпроект в Московской области, в том числе в государственных индустриальных парках, можно на инвестиционной карте региона.