В Химках обсудили развитие волонтёрского движения
Форум, посвящённый развитию волонтёрского движения, состоялся в Химках. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В рамках мероприятия его участникам рассказали о современных подходах к волонтёрской работе и об управлении волонтёрскими проектами.
«На форуме также провели круглый стол для общественных организаций, на котором обсудили приоритетные направления деятельности и совместные инициативы», — говорится в сообщении.Кроме того, участники форума посетили волонтёрский штаб округа.
Полная информация о том, как стать волонтёром, размещается на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области, а все адреса и контакты штабов «Волонтёров Подмосковья» — на официальном портале движения. Волонтёры получают билеты на топовые мероприятия региона и страны, подарки, благодарности и грамоты.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки волонтёров. Он включает страхование их жизни и здоровья на время проведения акций, выдачу грантов на реализацию проектов, помощь в организации мероприятий, консультирование по открытию и ведению дел социальных НКО и многое другое. Подробнее об этом можно прочесть по ссылке.