В Химках обсудили развитие волонтёрского движения

13 июля 2026, 15:41

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Форум, посвящённый развитию волонтёрского движения, состоялся в Химках. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В рамках мероприятия его участникам рассказали о современных подходах к волонтёрской работе и об управлении волонтёрскими проектами.





«На форуме также провели круглый стол для общественных организаций, на котором обсудили приоритетные направления деятельности и совместные инициативы», — говорится в сообщении.