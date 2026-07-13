Жителям Подмосковья объяснили, как проголосовать на выборах в Госдуму в сентябре

13 июля 2026, 14:57

Фото: Istock/Zerbor

С 18 по 20 сентября 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Как сообщает ЦИК России, голосование продлится три дня, чтобы избиратели могли выбрать удобный способ: прийти на участок, воспользоваться ДЭГ или вызвать комиссию на дом.