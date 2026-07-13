Жителям Подмосковья объяснили, как проголосовать на выборах в Госдуму в сентябре
С 18 по 20 сентября 2026 года в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы и Московской областной Думы. Как сообщает ЦИК России, голосование продлится три дня, чтобы избиратели могли выбрать удобный способ: прийти на участок, воспользоваться ДЭГ или вызвать комиссию на дом.
Организаторы выделяют дистанционное электронное голосование. Этот формат позволяет проголосовать через смартфон или компьютер без посещения участка. Для участия нужна подтверждённая учётная запись на «Госуслугах». Подать заявление на ДЭГ необходимо до 14 сентября. После регистрации человека исключат из списков для очного голосования.
Важно: заявка на ДЭГ не фиксирует голос. С 18 по 20 сентября нужно снова зайти на «Госуслуги» и завершить процедуру. Для тех, кто будет не по месту регистрации, работает механизм «Мобильный избиратель» — заявление принимают с 3 августа по 14 сентября через «Госуслуги», МФЦ или ТИК.
Надомное голосование предусмотрено для граждан, которые не могут прийти на участок по состоянию здоровья или в связи с уходом за нуждающимся. Обратиться в комиссию можно с 10 сентября до 14:00 мск 20 сентября. Участки будут работать с 8:00 до 20:00. Адрес своего участка можно узнать на сайте ЦИК в сервисе поиска.
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