Генпрокуратура России признала нарушением закона фетву о многожёнстве

Фото: iStock/hank5
Генпрокуратура России внесла представление Духовному управлению мусульман (ДУМ) России, выпустившему религиозное предписание, допускающее многожёнство. Об этом пресс-служба ведомства сообщила РИА Новости.
Отмечается, что заключение Совета улемов ДУМ от 17 декабря противоречит действующему законодательству России и основам государственной семейной политики в области сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В связи с этим, председателю ДУМ было внесено представление об устранении нарушения законодательства.
В Генпрокуратуре подчеркнули, что Семейный кодекс России не допускает заключение брака между гражданами, если один из них уже состоит в другом официальном браке. Также в законодательстве указано, что религиозные организации должны действовать в соответствии с внутренними правилами.
Читайте также:
Депутат Останина напомнила об уголовной ответственности за многожёнство в России
В России разрешили религиозное многожёнство
В Духовном управлении мусульман оправдали фетву о многоженстве
Анастасия Чинкова