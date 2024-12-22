В Духовном управлении мусульман оправдали фетву о многоженстве

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Глава Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин прокомментировал фетву, посвящённую религиозному многоженству. Документ направлен на поддержку вдов и сирот мусульман, чьи родственники погибли во время специальной военной операции (СВО). Он также не нарушает светское законодательство РФ.
По словам Гайнутдина, многоженство — традиционный способ социальной защиты. Вдовы погибших бойцов часто становятся жёнами их братьев, чтобы дети оставались под опекой большой семьи. Свою позицию он объяснил в посте Telegram-канала «ДУМ РФ сегодня».
Муфтий напомнил, что обязанность отцов — обеспечивать всех детей, включая тех, кто рождается в полигамных браках. Он подчеркнул, что женщины не должны обращаться за государственной помощью, если мужчина способен взять на себя ответственность за их содержание.
Ранее имам Мемориальной мечети на Поклонной горе Шамиль Аляутдинов уточнял, что фетва также направлена на напоминание мужчинам о религиозной и социальной ответственности за своих супруг и детей, а также на защиту прав женщин в рамках религиозных браков.
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Муфтий напомнил, что обязанность отцов — обеспечивать всех детей, включая тех, кто рождается в полигамных браках. Он подчеркнул, что женщины не должны обращаться за государственной помощью, если мужчина способен взять на себя ответственность за их содержание.
«Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии», — добавил Гайнутдин.
Ранее имам Мемориальной мечети на Поклонной горе Шамиль Аляутдинов уточнял, что фетва также направлена на напоминание мужчинам о религиозной и социальной ответственности за своих супруг и детей, а также на защиту прав женщин в рамках религиозных браков.
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Мария Моисеева