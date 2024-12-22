В Духовном управлении мусульман оправдали фетву о многоженстве

Глава Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин прокомментировал фетву, посвящённую религиозному многоженству. Документ направлен на поддержку вдов и сирот мусульман, чьи родственники погибли во время специальной военной операции (СВО). Он также не нарушает светское законодательство РФ.