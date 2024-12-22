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В Духовном управлении мусульман оправдали фетву о многоженстве

Гайнутдин: фетва о полигамии поможет вдовам и сиротам погибших на СВО мусульман
Муфтий шейх Равиль Гайнутдин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Глава Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин прокомментировал фетву, посвящённую религиозному многоженству. Документ направлен на поддержку вдов и сирот мусульман, чьи родственники погибли во время специальной военной операции (СВО). Он также не нарушает светское законодательство РФ.
По словам Гайнутдина, многоженство — традиционный способ социальной защиты. Вдовы погибших бойцов часто становятся жёнами их братьев, чтобы дети оставались под опекой большой семьи. Свою позицию он объяснил в посте Telegram-канала «ДУМ РФ сегодня».

Муфтий напомнил, что обязанность отцов — обеспечивать всех детей, включая тех, кто рождается в полигамных браках. Он подчеркнул, что женщины не должны обращаться за государственной помощью, если мужчина способен взять на себя ответственность за их содержание.



«Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке — никахе, который является внутренним делом мусульманской общины и как вид поклонения полностью регулируется только внутренними установлениями религии», — добавил Гайнутдин.

Ранее имам Мемориальной мечети на Поклонной горе Шамиль Аляутдинов уточнял, что фетва также направлена на напоминание мужчинам о религиозной и социальной ответственности за своих супруг и детей, а также на защиту прав женщин в рамках религиозных браков.

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