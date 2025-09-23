Генерал Липовой: атаки дронов — попытка Зеленского спровоцировать Москву
Генерал Липовой считает, что Киев хотел дронами повлиять на встречу с Трампом
Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что массированные атаки беспилотников на Москву и приграничные районы России могли быть попыткой Владимира Зеленского вызвать ответную реакцию Москвы накануне его встречи с Дональдом Трампом.
По словам Липового, политика Киева в последние месяцы строится на провокациях и создании информационного давления. Он считает, что действия украинской стороны имели целью показать напряжённость конфликта и тем самым повлиять на позицию США.
«Накануне встречи Зеленского с Трампом он попытался вызвать ответную реакцию РФ на налёты дронов не только на приграничные регионы, но и на объекты в Москве. Поэтому вчера мы наблюдали активность в виде беспилотников, которые были нейтрализованы при подлете к столице», — пояснил Липовой.Он также добавил, что российские военные продолжают планомерно наносить удары по инфраструктуре Вооружённых сил Украины, и отметил, что, по его мнению, Зеленский на данный момент не располагает серьёзными аргументами для успешных переговоров с Трампом.
«Россия как работала, так и работает, планомерно уничтожая всю военную инфраструктуру Киева», — заключил генерал.