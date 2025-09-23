Генерал Липовой: атаки дронов — попытка Зеленского спровоцировать Москву

23 сентября 2025, 13:29

Генерал Липовой считает, что Киев хотел дронами повлиять на встречу с Трампом

Сергей Липовой (Фото: РИА Новости / Мария Девахина)

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что массированные атаки беспилотников на Москву и приграничные районы России могли быть попыткой Владимира Зеленского вызвать ответную реакцию Москвы накануне его встречи с Дональдом Трампом.





По словам Липового, политика Киева в последние месяцы строится на провокациях и создании информационного давления. Он считает, что действия украинской стороны имели целью показать напряжённость конфликта и тем самым повлиять на позицию США.





«Накануне встречи Зеленского с Трампом он попытался вызвать ответную реакцию РФ на налёты дронов не только на приграничные регионы, но и на объекты в Москве. Поэтому вчера мы наблюдали активность в виде беспилотников, которые были нейтрализованы при подлете к столице», — пояснил Липовой.

«Россия как работала, так и работает, планомерно уничтожая всю военную инфраструктуру Киева», — заключил генерал.