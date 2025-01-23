Генпрокуратура выиграла суд у экс-владельцев «Макфы»

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Почти 20 миллиардов рублей взыскал суд с бывших владельцев акционерного общества «Макфа» по иску Генпрокуратуры. Об этом пишет агентство «Интерфакс», ссылаясь на адвоката ответчиков Вячеслава Плахотнюка.
«Суд полностью удовлетворил иск», — прокомментировал защитник.По словам адвоката Игоря Трунова, который также защищает интересы ответчиков, решено «взыскать солидарно с 14 ответчиков 19,74 млрд рублей и 100% долей Мишкинского комбината в пользу РФ». Кроме того, известно, что со всех солидарно взыщут госпошлину в 900 тысяч рублей.
Заседание было закрытым.
Генпрокуратура обратилась в суд в ноябре прошлого года, подав иск к бывшему главе челябинского региона Михаилу Юревичу, который был основным собственником «Макфы». Обвинение настаивало на взыскании дивидендов в доход страны.
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