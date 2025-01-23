Стало известно, почему мошенники все чаще обманывают детей

Страшная трагедия произошла во Владивостоке в апреле 2021 года. Многодетная мать зарезала своего мужа и двух 5-летних детей. После того как женщина совершила убийство, она аккуратно упаковала тела своих родственников и ещё два дня жила с ними в квартире.