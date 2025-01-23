Стало известно, почему мошенники все чаще обманывают детей

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Мошенники все чаще выбирают детей в качестве целей для обмана из-за легкости внушения и слабого критического мышления у ребенка. Об этом заявил директор департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet (Сейфнет) Игорь Бедеров. По его мнению, родителям следует завести отдельную карту для онлайн-расчетов, установить сложные пароли и поставить ограничения на кредитные карты.
«Ребенок все же не настолько критически способен мыслить, поэтому они и нацеливаются на детское восприятие, придумывая достаточно простые предлоги. Как мы видим, это онлайн-игры и простейшее запугивание. То есть ребенок неадекватно воспринимает даже проблему доксинга на сегодня, то есть распространение личных данных третьими лицами в публичном поле. Поэтому внушить ребенку значимость той или иной проблематики достаточно просто», — пояснил киберэксперт в беседе с RT.Тем временем специалисты назвали самые распространенные мошеннические схемы, направленные на детей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на ВТБ, аферисты чаще всего запугивают детей через звонки, представляясь оперативными службами, или в онлайн-играх через поддельные акции, выигрыши и покупку внутриигровой валюты.
«Важно, чтобы родители уделяли внимание не только собственной финансовой безопасности, но и обучению детей базовым правилам цифровой гигиены. Только совместными усилиями можно снизить риски мошенничества», — подчеркнул вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин.Читайте также:
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