«Мамочка, не надо»: на Урале мать-одиночка после слов «это не больно» попыталась убить собственных детей

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В ночь на 10 января жительница Красноуральска попыталась убить своих детей: она напала на сына и дочь с ножом, после чего покончила с собой. Подробности случившегося расскажет «Радио 1».
Что случилось в ту ночь
В ночь на 10 января жительница Красноуральска решила расправиться со своими детьми — семилетним сыном и девятилетней дочкой. Она напала на них с ножом, а потом покончила с собой.
В полицию о происшествии сообщил местный житель. Он заметил раненного мальчика, который пытался дойти до соседнего подъезда. Его сестра смогла выбраться из квартиры, но в подъезде потеряла сознание.
По информации журналистов «КП – Екатеринбург», в ту ночь дети уже спали, а вот их мать — нет. В какой-то момент она начала громко разговаривать сама с собой и биться о стену. Затем она сказала, что голоса в голове просят её что-то сделать, и попыталась убедить детей, что им будет не больно.
Подробностями происшествия также поделилась соседка семьи.
«Дети кричали: "Мамочка, не надо, мамочка, миленькая, не надо". Она им кричала: "Это не больно!". Ну я думала: мало ли, уколы им ставит», — рассказала она в беседе с E1.RU.
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Фото: СУ СК России по Свердловской
Что сейчас с детьми
Дети, пострадавшие в результате нападения, находятся в состоянии средней тяжести. Они потеряли много крови. На вертолете их доставили в Екатеринбург для оказания медицинской помощи.
«Организована работа с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. Дети вне опасности. Их дальнейшее жизнеустройство будет рассматривается с участием органов опеки с учетом наличия родственников и обеспечения наилучших интересов детей», — сообщил детский омбудсмен Игорь Мороков для «Газеты.Ru».
Кроме того, с детьми работает психолог.
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Была в депрессии и погрязла в долгах
Соседи и близкие в полном шоке от произошедшего. Все они утверждают, что 40-летняя Наталья была совершенно нормальной женщиной, всегда приветливо общалась с окружающими и очень любила своих детей, которых у Натальи было четверо: старшая уже жила отдельно, средняя — с отцом, а младшие — с ней.
После развода с мужем Виталием около пяти лет назад Наталья переехала из Екатеринбурга в Красноуральск и устроилась работать санитаркой в местную ветеринарную клинику.
«Я не могу поверить, что она сделала это сознательно. Я хорошо знала ее положение. Это было настоящее отчаяние. Одна, двое детей, долги, муж-пьяница бросил ее. Это была долгая затяжная депрессия, которую Наташа ото всех скрывала. Даже от меня», — рассказала «МК» подруга погибшей.
Кроме того, женщина столкнулась с большими финансовыми трудностями, в том числе имела крупные долги за коммунальные услуги (почти 100 тысяч) и остро нуждалась в деньгах.
«Причиной я считаю затянувшуюся депрессию на фоне проблем с финансами. У нее было много долгов по коммунальным услугам и по алиментам, она часто жаловалась на это и периодически просила в долг», — рассказала знакомая Натальи «Газете.Ru».
Фото: СУ СК России по Свердловской
Злоупотребляла алкоголем
После переезда из Екатеринбурга Наталья начала пить. Вскоре она осознала проблему, закодировалась и несколько лет не употребляла алкоголь. Однако в новогодние праздники женщина сорвалась.
«В прошлом году, видимо, бухала. У нее детей забирали пока она в рехабе была. Потом ей отдали обратно», — рассказали соседи URA.RU.
Несмотря на все трудности, Наталья любила своих детей, старалась их радовать. В своих социальных сетях женщина часто выкладывала фотографии дочки и сына.
Отец пострадавших детей узнал о трагедии от старшей дочери Натальи. По его словам, у них с бывшей женой были нормальные отношения, и он всегда старался поддерживать её, помогал финансово и даже помог купить машину.
Виталий рассказал, что у Натальи была очень тяжёлая жизнь. Около 20 лет назад её мать погибла при ограблении, а вскоре после этого её отец покончил с собой. Он уверен, что эти трагедии оставили глубокие раны, которые, возможно, не давали ей покоя всё это время.
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