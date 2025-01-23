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Мощный пожар охватил крупный складской комплекс в Подмосковье

Складской комплекс «Логистера» загорелся в подмосковном Клину
Фото: iStock/Ole Schwander

Фото: iStock/Ole Schwander

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В складском комплексе «Логистера» на Волоколамском шоссе, расположенном недалеко от подмосковного Клина, начался крупный пожар. Об этом сообщили в МЧС по Московской области.
Предварительно, площадь пожара составляет 10 тысяч квадратов.

На месте ЧП работают экстренные службы: более 40 специалистов и 12 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства. Причины возгорания в настоящее время не известны. Информации о пострадавших нет.



Ранее сообщалось, что в Коломне произошло возгорание сухой травы. Пожар был потушен работниками Мособлпожспаса, о чем сообщила пресс-служба ведомства. Как пояснил начальник 316-й части Мособлпожспаса Максим Краскин, трава загорелась на обочине автодороги недалеко от деревни Барановка. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия и в считанные минуты ликвидировали возгорание, площадь которого составила 150 квадратных метров. ​

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