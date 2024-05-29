ФСБ: Житель Мелитополя выдворен за пределы РФ за шпионаж в пользу Украины

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Управление ФСБ по Запорожской области совместно с региональным ГУ МВД России выдворили за пределы страны гражданина Украины. Жителю Мелитополя запрещён въезд на территорию РФ в течение 20 лет.
Силовики установили, что мужчина пытался связаться с украинской стороной для того, чтобы передавать данные о местоположении российских войск и военной техники, сообщили в пресс-службе ФСБ. Кроме того, в социальных сетях он распространял информацию, оправдывающую деятельность украинских националистических формирований.
Поскольку реального ущерба своими действиями гражданин Украины нанести не успел, ему удалось избежать уголовной ответственности. Было принято решение выдворить его за пределы РФ и запретить въезд в страну на протяжении 20 лет.
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