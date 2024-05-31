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Принуждение и шпионаж для ВСУ: В деле жестокого убийства девушки в ЛНР новый поворот

Убитую военными РФ девушку в ЛНР задерживали по подозрению в шпионаже для ВСУ
31 мая 2024, 06:46
Фото: istock / Valeriia Sivakova

Фото: istock / Valeriia Sivakova

В Ростове-на-Дону начались слушания по громкому уголовному делу разведчиков ВС РФ в Южном окружном военном суде. Старший лейтенант Жамидулов и рядовой Дорожкин обвиняются в похищении и убийстве 23-летней жительницы ЛНР.
Ранее сообщалось, что убитая Валентина Давронова служила в ВСУ на должности стрелок — помощник гранатометчика.

«Лента.ру» выяснила, что девушка в 2022 году попала в плен. Как утверждает источник в правоохранительных органах, Давронова была задержана как украинская шпионка, однако доказать ее вину не удалось, после чего девушку отпустили. При этом мать Валентины отвергает эти заявления.



В разговоре с изданием она заявила, что дочь в плену никогда не была и пошла служить в ВСУ не по своей воле.

В 2014 году, когда девушке было всего 14-15 лет, ее взяли в ополчение Донбасса, но затем отпустили, как несовершеннолетнюю. На следующий день населенный пункт, где проживала девушка с матерью, заняли украинские войска. От Давроновой требовали выдать ополченцев, а когда ей исполнилось 18 лет, заставили вступить в ВСУ.

На полигоне девушка провела полгода, а потом ушла в декрет. На память о службе в украинской армии Валентину, как «истинную украинку», заставили набить татуировку трезубца на шее.

После прихода ВС РФ Давронова была задержана и отправлена в тюрьму Луганска. Девушку проверили на детекторе лжи с целью подтверждения отсутствия связей с ВСУ. Не выявив никаких преступлений, её отпустили.

По версии следствия, российские разведчики в январе 2023 года убили Давронову, чтобы скрыть от супруги командира взвода его измену. Расправившись с девушкой, командир и его подчиненный решили представить ее украинской разведчицей.

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«Cнес надгробие и бегал с флагом по деревне»: Пьяный вандал разгромил могилу бойца СВО
Пьяный вандал разгромил могилу участника спецоперации в Амурской области
31 мая 2024, 06:29

Фото: istock / AnnMaySnz

Житель села Раздольного Амурской области разгромил могилу участника специальной военной операции. Как рассказала супруга погибшего изданию Amur.life, мужчина раскидал цветы и венки, а также вырвал флаг России.
«Человек, который устроил погром, вырвал флаг... Потом этот человек с флагом бегал по деревне. После увиденного написала заявление в полицию», – рассказала жена погибшего на СВО солдата.
Как утверждает женина, она лично связалась с вандалом, и тот начал оправдываться тем, что якобы споткнулся. При этом за содеянное амурчанин не стал извиняться.

Помимо этого, от рук дикаря пострадали и другие могилы. Как заявила собеседница издания, у одного из захоронений, в частности, опрокинули памятник и вырвали оградку.

«Мой муж похоронен в начале ряда, и я, когда дальше пошла, увидела памятник опрокинутый и вырванную оградку. Я связалась с другой пострадавшей семьей, и мы выяснили, что в день похорон памятник тот был на месте, поэтому понятно, кто это сделал. У нас деревня бунтует. Такого никогда не было», – поделилась пострадавшая.
По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. В УМВД по Амурской области уточнили, что на момент совершения злодеяния мужчина был сильно пьян.

Ранее сообщалось, что в Якутске пьяный мужчина устроил стрельбу с балкона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Алкогольный психоз: в Якутске неадекватный мужчина устроил стрельбу с балкона
Shot: в Якутске пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона из ружья
31 мая 2024, 05:23

Фото: istock / IndiaUniform

Пьяный мужчина открыл стрельбу с балкона из нарезного ружья в Якутске. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
«Несколько часов назад вусмерть пьяный мужчина вышел на балкон своей квартиры на улице Лермонтова с нарезным ружьем в руках и произвел не менее 10 выстрелов по припаркованным автомобилям», — сказано в публикации
В этот момент дома находились двое его детей, а супруга ушла на работу.

Оказалось, что 40-летний якут находится в запое уже более 10 дней. На место происшествия приехали сотрудники Росгвардии и МВД и оцепили ближайшие дворы и дом, после чего задержали неадеквата.

Прибывшие медики диагностировали у мужчины алкогольный психоз. На месте ЧП сейчас работает следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, никто не пострадал.

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Из Большого Головинского пруда в Москве дети вытащили тело женщины

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#стрельба
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Раскрыты подробности о службе в ВСУ убитой разведчиками жительницы ЛНР
Убитая разведчиками в 2023 году в ЛНР девушка служила в ВСУ гранатометчицей
31 мая 2024, 04:06

Фото: istock / Prostock-Studio

Похищенная и убитая двумя российскими военнослужащими в ЛНР Валентина Давронова ранее служила в ВСУ на должности помощника гранатометчика. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на особенный источник.
«Убитая служила в ВСУ как минимум с 2018 и до 2022 года, часть времени в 53-й отдельной механизированной бригаде на должности стрелок — помощник гранатометчика», — сообщил источник.
Убийство произошло в 2023 году: обвиняемые отдыхали в луганском кафе, где между одним из них и Давроновой, с которой у него ранее были интимные отношения, произошел конфликт.

Чтобы девушка не рассказала об их связи жене, мужчина похитил её и привёз в пункт временной дислокации. Там украинку завели в солдатскую баню, где нанесли около 20 ножевых ранений. В попытке скрыть преступление, тело вывезли и подорвали гранатой.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание

В социальных сетях также есть информации, что Давронова сдалась в плен в 2022 году. На фото девушка в форме Вооруженных сил Украины с сослуживцем.



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Нидерланды отказались пускать рыбное судно из России под предлогом шпионажа
РБК: Нидерланды не пустили в порт судно РФ из-за подозрений в шпионаже
31 мая 2024, 03:52

Фото: istock / Dikuch

В Нидерландах отказались пускать российский корабль в свой порт из-за подозрений в шпионаже. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на сообщение от АСРФ.
Инцидент произошел 16 мая в порту Эмсхавен. Отмечается, что судно, принадлежащее компании «Арктик Шиппинг», отказались пускать, невзирая на наличие всей необходимой документации, соответствующей требованиям Евросоюза.

Рыбаков попросили использовать другие пути доставки, однако другие порты Нидерландов и Германии отказались пускать судно.

Ранее Нидерланды предложили партнёрам собрать ПВО Patriot по деталям и отправить Киеву. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Школа в российском регионе обрушилась перед ЕГЭ
В Приморском крае часть сельской школы обрушилась перед ЕГЭ
30 мая 2024, 21:16

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Приморском крае частично обрушилась сельская школа перед проведением ЕГЭ.
Местные жители сообщили, что в школе, построенной в 1943 году, около 18:30 по местному времени (11:30 мск) обрушились отдельно стоящие здание актового зала и пищеблока, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Несколько дней назад в этом здании прошел выпускной начальной школы, а с 3 июня там должны были питаться дети из пришкольного лагеря.

31 мая в аварийном здании, признанном таким ещё в 2010 году, должен был пройти ЕГЭ по математике. Новую школу планировали построить к концу этого года, однако на стройплощадке пока что только котлован. Несмотря на жалобы директора, здание было признано пригодным для обучения.

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Полиция начала поиски похитителей владельца картины за миллион рублей
В Москве полиция ищет свидетелей похищения владельца картины почти за 1 млн руб.
30 мая 2024, 20:34

Фото: istock / Dzurag

В Москве полиция разыскивает свидетелей похищения владельца картины стоимостью почти один миллион рублей или более ста тысяч долларов США.
Весной 2003 года был похищен мужчина, владелец картины размером около 20 на 40 см, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в МВД.

Пострадавший проживал в арендованной квартире в столице и отправился на такси в Подмосковье для встречи с потенциальным покупателем. Однако его похитили, а картину забрали из квартиры.

Главное управление уголовного розыска МВД России сейчас ведет расследование в отношении членов банды, занимавшихся похищениями людей в Москве и Московской области с 1997 по 2003 год.

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Из Большого Головинского пруда в Москве дети вытащили тело женщины
30 мая 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Посиневшее тело женщины нашли и вытащили дети из Большого Головинского пруда в Москве. Это произошло в районе 3-го Лихачёвского переулка неподалёку от лодочной станции.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, на вид утонувшей около 45 лет. Прямо сейчас на место выехали представители экстренных служб и правоохранители. Личность погибшей, как и все обстоятельства произошедшего, ещё предстоит выяснить. Страшно, что на месте трагедии первыми оказались дети.

К сожалению, случаи с утонувшими людьми в Москве в последнее время не редкость. Несколько дней назад тело ребёнка обнаружили в реке Чурилиха на юго-востоке столицы. Несчастный случай произошёл в парке района Кузьминки. В начале мая женщина утонула в Нижнем Царицынском пруду на юге Москвы.

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СК опубликовал видео с подозреваемым в убийстве работницы трапезной подмосковного храма
Подозреваемый в убийстве работницы храма в Подмосковье признал свою вину
30 мая 2024, 17:30

Фото: istockphoto/tiero

Бездомный, подозреваемый в убийстве работницы трапезной при храме Петра и Павла в Сергиевом Посаде признал свою вину. Это произошло в разговоре с сотрудницей управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.
Видео с задержанным Следком опубликовал в своём официальном телеграм-канале. На кадрах видно, как подозреваемого ведут в следственный отдел и приводят к следователю. На вопрос сотрудницы СК, знает ли мужчина, за что его задержали, он просто отвечает: «Да, я убил».

30 мая подозреваемый напал на сотрудницу трапезной при храме и нанёс ей 13 ножевых ранений. Женщина не выжила. Известно, что мужчине 55 лет, более 20 из них он состоял на учёте у психиатра. При храме Петра и Павла работает его мать. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».





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#убийство
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Убийца звезды «Дома-2» вышел из колонии по УДО и поджег стриптиз-бар в центре Петербурга
Убийцу экс-участника «Дома-2» задержали за поджог стриптиз-бара в Петербурге
30 мая 2024, 15:29

Фото: istockphoto/Diy1

Юрий Жидков, задержанный за поджог стриптиз-бара на улице Рубинштейна, отсидел срок за расправу над участником телепроекта «Дом-2» Андреем Кадетовым. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что он заподозрил Кадетова в изнасиловании своей бывшей подруги. Подкараулил его возле дома и нанес 14 ножевых ударов. Кадетов скончался. Жидков получил 11 лет колонии. В 2019-м вышел на свободу по УДО.

По данным канала, в 2023 году Жидков с другом открыл стриптиз-бар. Деловой партнер превратил заведение в притон с наркотиками и сексом. Из-за этого у них произошел конфликт, последствием которого стал поджог бара. Пожар произошел 27 мая. Огонь уничтожил часть подсобки и коридор заведения. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Жидкову грозит до 5 лет лишения свободы.

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