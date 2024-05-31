Принуждение и шпионаж для ВСУ: В деле жестокого убийства девушки в ЛНР новый поворот

Фото: istock / Valeriia Sivakova
В Ростове-на-Дону начались слушания по громкому уголовному делу разведчиков ВС РФ в Южном окружном военном суде. Старший лейтенант Жамидулов и рядовой Дорожкин обвиняются в похищении и убийстве 23-летней жительницы ЛНР.
Ранее сообщалось, что убитая Валентина Давронова служила в ВСУ на должности стрелок — помощник гранатометчика.
«Лента.ру» выяснила, что девушка в 2022 году попала в плен. Как утверждает источник в правоохранительных органах, Давронова была задержана как украинская шпионка, однако доказать ее вину не удалось, после чего девушку отпустили. При этом мать Валентины отвергает эти заявления.
В разговоре с изданием она заявила, что дочь в плену никогда не была и пошла служить в ВСУ не по своей воле.
В 2014 году, когда девушке было всего 14-15 лет, ее взяли в ополчение Донбасса, но затем отпустили, как несовершеннолетнюю. На следующий день населенный пункт, где проживала девушка с матерью, заняли украинские войска. От Давроновой требовали выдать ополченцев, а когда ей исполнилось 18 лет, заставили вступить в ВСУ.
На полигоне девушка провела полгода, а потом ушла в декрет. На память о службе в украинской армии Валентину, как «истинную украинку», заставили набить татуировку трезубца на шее.
После прихода ВС РФ Давронова была задержана и отправлена в тюрьму Луганска. Девушку проверили на детекторе лжи с целью подтверждения отсутствия связей с ВСУ. Не выявив никаких преступлений, её отпустили.
По версии следствия, российские разведчики в январе 2023 года убили Давронову, чтобы скрыть от супруги командира взвода его измену. Расправившись с девушкой, командир и его подчиненный решили представить ее украинской разведчицей.
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«Лента.ру» выяснила, что девушка в 2022 году попала в плен. Как утверждает источник в правоохранительных органах, Давронова была задержана как украинская шпионка, однако доказать ее вину не удалось, после чего девушку отпустили. При этом мать Валентины отвергает эти заявления.
В разговоре с изданием она заявила, что дочь в плену никогда не была и пошла служить в ВСУ не по своей воле.
В 2014 году, когда девушке было всего 14-15 лет, ее взяли в ополчение Донбасса, но затем отпустили, как несовершеннолетнюю. На следующий день населенный пункт, где проживала девушка с матерью, заняли украинские войска. От Давроновой требовали выдать ополченцев, а когда ей исполнилось 18 лет, заставили вступить в ВСУ.
На полигоне девушка провела полгода, а потом ушла в декрет. На память о службе в украинской армии Валентину, как «истинную украинку», заставили набить татуировку трезубца на шее.
После прихода ВС РФ Давронова была задержана и отправлена в тюрьму Луганска. Девушку проверили на детекторе лжи с целью подтверждения отсутствия связей с ВСУ. Не выявив никаких преступлений, её отпустили.
По версии следствия, российские разведчики в январе 2023 года убили Давронову, чтобы скрыть от супруги командира взвода его измену. Расправившись с девушкой, командир и его подчиненный решили представить ее украинской разведчицей.
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Алина Юрчак