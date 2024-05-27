В ФРГ офицера осудили за предполагаемый шпионаж в пользу России

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Немецкого офицера приговорили к 3,5 годам лишения свободы за подозрение в шпионаже в пользу России
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение высшего земельного суда в Дюссельдорфе.
Суд установил, что 54-летний мужчина был обвинен в «тайной агентурной деятельности». Офицер Бундесвера признал, что передавал российской стороне военную информацию, объясняя свои действия страхом, что российско-украинский конфликт может перерасти в ядерную войну. Он также упомянул о своем плохом психологическом состоянии.
Ранее газета The Guardian сообщала, что в Лондоне был арестован 64-летний мужчина по обвинению в шпионаже в пользу России. Говарду Майклу Филлипсу инкриминируют содействие иностранной разведке. Операция по его задержанию прошла 16 мая в центре Лондона, но информация об этом стала известна только сейчас.
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Суд установил, что 54-летний мужчина был обвинен в «тайной агентурной деятельности». Офицер Бундесвера признал, что передавал российской стороне военную информацию, объясняя свои действия страхом, что российско-украинский конфликт может перерасти в ядерную войну. Он также упомянул о своем плохом психологическом состоянии.
Ранее газета The Guardian сообщала, что в Лондоне был арестован 64-летний мужчина по обвинению в шпионаже в пользу России. Говарду Майклу Филлипсу инкриминируют содействие иностранной разведке. Операция по его задержанию прошла 16 мая в центре Лондона, но информация об этом стала известна только сейчас.
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Артем Кузьмин