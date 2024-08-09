Генпрокуратуру РФ попросили проверить интервью Лебедева Дудю*

Фото: Фотобанк Московской области
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить интервью дизайнера и блогера Артемия Лебедева журналисту Юрию Дудю*. Об этом сообщает РИА Новости.
Она обратилась напрямую к генпрокурору Игорю Краснову и попросила провести проверку высказываний Лебедева в ходе этого резонансного интервью.
В частности Останина указала на негативную оценку деятельности общественных организаций «Голос Беслана» и «Матери Беслана».
Ранее сообщалось, что различные политические и общественные деятели обратились в Минюст, Следственный комитет, Верховный суд и другие инстанции с требованием проверить высказывания Лебедева в интервью Дудю*.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
В частности Останина указала на негативную оценку деятельности общественных организаций «Голос Беслана» и «Матери Беслана».
Ранее сообщалось, что различные политические и общественные деятели обратились в Минюст, Следственный комитет, Верховный суд и другие инстанции с требованием проверить высказывания Лебедева в интервью Дудю*.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова