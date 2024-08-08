В Минюст обратились с требованием включить Лебедева в реестр иноагентов

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Активист Юрий Рябцев из Тюмени, ранее безуспешно подававший иск к клубу «Мутабор» после «голой вечеринки», попросил Минюст РФ включить дизайнера Артемия Лебедева в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о намерении подать иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю после того же интервью. В нём, как утверждает общественница, дизайнер осудил её и возглавляемую ей организацию.
Накануне Лебедев извинился перед Мизулиной, подчеркнув, что его слова интерпретировали неправильно.
Напомним, что Дудь* 1 августа опубликовал интервью с Лебедевым, которое вызвало ажиотаж в обществе.
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Накануне Лебедев извинился перед Мизулиной, подчеркнув, что его слова интерпретировали неправильно.
Напомним, что Дудь* 1 августа опубликовал интервью с Лебедевым, которое вызвало ажиотаж в обществе.
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*Признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова