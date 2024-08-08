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В Минюст обратились с требованием включить Лебедева в реестр иноагентов

Тюменский активист Рябцев просит Минюст включить Лебедева в реестр иноагетов
08 августа 2024, 13:13
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Активист Юрий Рябцев из Тюмени, ранее безуспешно подававший иск к клубу «Мутабор» после «голой вечеринки», попросил Минюст РФ включить дизайнера Артемия Лебедева в реестр иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила о намерении подать иск в суд о защите чести и достоинства к Лебедеву и Дудю после того же интервью. В нём, как утверждает общественница, дизайнер осудил её и возглавляемую ей организацию.

Накануне Лебедев извинился перед Мизулиной, подчеркнув, что его слова интерпретировали неправильно.



Напомним, что Дудь* 1 августа опубликовал интервью с Лебедевым, которое вызвало ажиотаж в обществе.

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*Признан Минюстом РФ иноагентом
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#жалобы
#активисты
#интервью
В Подмосковье отправляются первые 100 детей из Курской области
08 августа 2024, 13:50

Фото: пресс-служба правительства МО

Первые автобусы с эвакуированными из Курской области отправятся сегодня в Подмосковье, они привезут 100 детей и 30 взрослых, об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«С жителями Курской области в Подмосковье поедут социальные работники и фельдшеры, чтобы оказать всю необходимую помощь», — говорится в сообщении Андрея Воробьёва в его Telegram-канале.
Глава региона отметил, что всего в Курскую область из Подмосковья за жителями приехали 15 автобусов. Для эвакуированных подготовлено более 400 мест в детских лагерях «Горизонт» и Звонкие голоса» в Клину, «Родник» в Пушкине и «Мечта» в Подольске. Кроме того, при необходимости пострадавшие будут размещены в больницах.

Андрей Воробьёв подчеркнул, что эвакуированные из Курской области смогут находиться в Подмосковье столько, сколько потребуется. С началом учебного года ребятам обеспечат обучение в школах и пунктах временного размещения.

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#андрей воробьёв
#курская область
#подмосковье
#московская область
#эвакуация
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Названы неожиданные способы борьбы с лишним весом
Тренер Гевара посоветовал чистить зубы и принимать холодный душ, чтобы похудеть
08 августа 2024, 13:38

Фото: iStock/Prostock-Studio

Помочь похудеть могут небольшие изменения в быту и тренировках, утверждают фитнес-тренеры Хосе Гевара и Карл Смит. Неожиданные способы сбросить лишние килограммы они назвали в беседе с The Sun.
По словам Гевары, чтобы похудеть, необходимо чистить зубы и полоскать ротовую полость около 19:00 или 20:00 часов вечера, поскольку это способствует уменьшению желания съесть сладкое. Также тренер порекомендовал включать холодную воду на 30-60 секунд, принимая душ. Гевара отметил, что холод активирует клетки бурого жира, которые производят тепло, чтобы противостоять холоду, тем самым происходит процесс сжигания калорий.

Фитнес-тренер Карл Смит посоветовал вносить в фитнес элемент игры. По его мнению, также следует отказаться от привычки есть перед телевизором.

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#зубы
#тепло
#игры
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Охлобыстин рассказал, как на него напали украинские бабушки с тризубами
08 августа 2024, 13:37

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Российский актёр Иван Охлобыстин вспомнил, как в 1980-е напали украинские бабушки с тризубцами. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что в 1980 году было 20 тысяч живых ветеранов бандеровского движения. А в 1989 году Охлобыстин побывал на Западной Украине, где его чуть не зарезали бабушки в тризубцами в руках.

Также, по словам Охлобыстина, на Украине начали «скакать» задолго до событий 2014 года, однако тогда это не воспринималось всерьёз.

Ранее Охлобыстин отреагировал на введение против него санкций со стороны Евросоюза. Он заявил, что это довольно скучно. Вместе с ним в 14-й пакет антироссийских санкций вошёл певец SHAMAN.

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#санкции
#певец
#сво
#украина
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В Серебряных Прудах капитально отремонтируют котельную
08 августа 2024, 13:34

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт котельной №7 планируют провести в посёлке Успенский городского округа Серебряные Пруды, в настоящее время подряд на выполнение работ выставлен на электронные торги, информация об этом размещена в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«В обязанности подрядчика входит выполнение инженерных изысканий, подготовка проектной и рабочей документации, выполнение работ по капитальному ремонту котельной и поставка на объект всего необходимого оборудования. Капремонт должен быть завершён в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 105 миллионов 114 тысяч рублей, заявки принимаются до 21 августа.

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#капремонт
#комитет по конкуретной политике мо
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Депутат ГД Делягин извинился за сообщение о гибели военкора Поддубного
08 августа 2024, 13:24

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Депутат Госдумы Михаил Делягин извинился перед военкором Евгением Поддубным и его семьёй за сообщение о возможной гибели журналиста во время атаки украинского беспилотника в Курской области. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Накануне автомобиль Поддубного в приграничном районе Курской области атаковал дрон ВСУ. В результате военкор получил тяжёлые ранения, его сначала доставили в реанимацию в Курске, после чего доставили в Москву.

По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, украинские войска могли выследить Поддубного и целенаправленно нанести удар по его машине.

Отмечается, что сопровождавшая его съёмочная группа ВГТРК не пострадала.

Делягин заявил, что совершил непростительную вещь, сообщив о смерти военкора. Он принёс извинения всем, кого шокировал этой новостью, в первую очередь, родственникам Поддубного и самому военкору.

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#всу
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Патологии и нарушения: Врач рассказала, чем на самом деле опасны диеты
Врач Королева: диеты несут за собой лишние килограммы и проблемы с метаболизмом
08 августа 2024, 13:23

Фото: iStock/ronstik

Каждый человек в своей жизни хоть раз садился на диету — чтобы поправить здоровье, привести себя в форму или просто, чтобы хорошо выглядеть. На просторах интернета диет существует очень много. Но вопрос один: насколько им можно доверять?
Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Королева Маргарита Васильевна в беседе с «Радио 1» заявила, что диета — это исключительно медицинское понятие, которым занимаются врачи.

«Я не очень люблю слово «диеты», хотя они имеют место быть. Когда человек ложится в стационар, согласно своей патологии, ему может быть назначена диета. Если это гастроэнтерологическое отделение, диета может быть связана с нарушением функциями желудочно-кишечного тракта, и необходимо следовать предписаниям врача. Есть диеты, которые связаны с нарушением функций работы почек, сердечно-сосудистой системы в период декомпенсаций систем организма. Безусловно, есть диеты. Но это только медицинское понятие», — сообщила эксперт.

Она добавила, что многие люди не грамотно подходят к здоровью своему организма, выбирая программы для похудения на просторах интернета, и это не приведет к хорошему, даже если заметны какие-то результаты.

«Необходимо обращаться к врачам, чтобы было назначено целесообразное питание каждому конкретному человеку, согласно его индивидуальным особенностям. Прибегать к диетам со страниц интернета — себе дороже. Человек все равно набирает лишние килограммы и проблемы метаболического характера, помочь с которыми сможет только врач и лечебные программы по восстановлению здоровья», — отметила эксперт.

По словам врача, популярность диет «из интернета» говорит о культуре человека и его отношении к самому себе.

«Проще, сидя в интернете, найти самую доступную диету, купить продукты и принимать в постулированном режиме. Результат, может, и будет, но кратковременный. Потом организм обязательно компенсирует килограммы и приведет за собой парочку проблем. Люди не несут ответственность за собственное здоровье, а надо бы», — подчеркнула врач.

Маргарита Королева также напомнила, что в рациональном питании, которого должен придерживаться человек, должны быть продукты из разных групп: источники полноценного белка, сезонные фрукты, овощи, зерновые – и все это должно распределяться в течение дня равномерно.

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Тяжелораненого военкора Поддубного доставили в Склиф – видео
Раненого военкора Поддубного доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве
08 августа 2024, 12:45

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Тяжелораненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили санавиацией в столичный Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщили в официальном аккаунте в Telegram Департамента здравоохранения города Москвы.
Ведомство также опубликовало кадры транспортировки Поддубного. Военкор был оперативно помещён в реанимацию.

По предварительным данным, у Поддубного диагностированы ожоги не менее 35% тела, ушиб мозга, множественные переломы и осколочные ранения. Сейчас военкору уже назначены все необходимые исследования.

Напомним, Евгений Поддубный получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в Курской области, когда его машина попала под обстрел. Российские власти считают это действие актом агрессии и требуют решительных мер со стороны международных организаций.

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#тела
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Ж/д переезд в ступинском посёлке Малино перекроют на ночь
08 августа 2024, 12:37

Фото: iStock/PhotoAllel

Переезд через железнодорожные пути, расположенный рядом со станицей Малино в одноимённом посёлке городского округа Ступино, перекроют с вечера 8 до утра 9 августа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на окружное Управление автодорог, транспорта и связи.
«На участке железнодорожного пути будет проводиться ремонт — замена рельсошпальной решетки со вскрытием резинокордового настила. В связи с этим с десяти вечера 8 августа до пяти утра 9 августа переезд будет закрыт для движения автотранспорта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в том же режиме проходило перекрытие этого ж/д переезда в ночь на 8 августа.

Водителей просят принять во внимание временные ограничения и заранее выбирать пути объезда.

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#железная дорога
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«Болезни уходят»: Зоозащитница перечислила удивительные способности кошек
Зоозащитница Рубцова: кошки забирают болезни на себя
08 августа 2024, 11:58

Фото: iStock/Valeria Gomez

Традиционно 8 августа считается днем кошек. Мало того, что пушистые приносят радость и любовь, так еще и, как говорят люди, перенимают болезни и лечат. Миф ли это?
Директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова в беседе с «Радио 1» заявила, что это не мифы, а практический опыт людей не одного поколения.

«Это практика. Люди это замечают и не раз, и не два, это уже давно известно. Частенько можно услышать, что болезни уходят к кошкам. Например, у вас была какая-то шишка, а кошечка на ней полежала, лапками помяла это место, и потом шишка пропадает, а кошка два-три дня лежит, мучается, болеет», — рассказала эксперт.

Она добавила, что кошачье мурлыкание, подобное порой звукам классической музыки, может положительно повлиять на нервную систему человека.

«Мурчание у кошки происходит тогда, когда кошка вам доверяет и когда ей спокойно. А если вы будете нервничать, она все почувствует, будет мурчать, ластиться, и успокоение к вам придет», — поделилась собеседница.

По словам Юлии Рубцовой, кошки помогают человеку развить в себе чувство ответственности и восстановить режим.

«Человек понимает, что кошку нужно покормить, вылечить и так далее. Утром кошка в определенное время будит, потому что нужно кушать, и спать просится вечером. А это режим», — отметила эксперт.

Она подчеркнула, что каждый человек должен найти свое животное. Люди рассказывают, что одна кошка не прижилась, вторая не прижилась, а одну нашли, и она осталась навсегда, заключила собеседница.

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