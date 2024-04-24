Генпрокурор Краснов пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка

Фото: iStock/vladans
Генпрокуратура РФ добьется ответственности для виновных в масштабном ущербе от паводков в регионах страны. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов, выступая с ежегодным отчетом на заседании Совфеда.
Краснов отметил, что главной задачей сейчас является помощь пострадавшим от половодья, а также ликвидация его последствий.
«В дальнейшем мы обязательно добьемся ответственности всех виновных», — сказал генпрокурор.
Он заявил, что одной из причин масштабных затоплений стало неприменение гидрологической сети. При помощи нее специалисты прогнозируют паводок. При проверке в 2023 году не работала пятая часть из тысячи входящих в нее автоматизированных комплексов и постов. Краснов отметил, что средства измерения расхода воды не использовались.
Отмечается, что он еще в январе потребовал от главы Росгидромета Игоря Шумакова и министра природных ресурсов Александра Козлова устранить нарушения. Однако принятые меры оказались неэффективными. Он добавил, что пострадали десятки тысяч людей, а их имуществу нанесен значительный ущерб, который еще предстоит оценить.
Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.
Читайте также:
В Оренбуржье ущерб бизнесу от паводка составляет более 10 млрд рублей
Одно поселение в Подмосковье отрезано от транспортного сообщения из-за паводка
Хозяин гостиницы в Оренбуржье выразил готовность помочь пострадавшим от паводка
Дарья Осипова