В Оренбуржье ущерб бизнесу от паводка составляет более 10 млрд рублей

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Ущерб бизнесу в Оренбургской области в результате весеннего паводка оценивается в десятки миллиардов рублей. Об этом заявил вице-губернатор - зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике - министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов в эфире «Соловьев Live».
Петухов отметил, что в настоящее время властями подготовлен проект поддержки бизнеса. Сообщается, что в него входят: кредитные и налоговые каникулы, а также возможность на получении компенсации.
По мнению Петухова, обеспечение стабильной работы предприятий, а также восстановление дорог и скверов входят в приоритетные направления.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.
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Екатерина Коршунова