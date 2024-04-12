В Оренбуржье ущерб бизнесу от паводка составляет более 10 млрд рублей

«Промышленные предприятия и пожары могут загрязнить атмосферу различными веществами. Для этого на службе у ГКУ «Мособлэкомониторинг» есть четыре мобильные эколаборатории, которые способны выявлять превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе», — отметил глава областного Минэкологии Тихон Фирсов.