Генпрокурор РФ Краснов: прокуратура вернула государству более 100 предприятий

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Российские прокуроры добились возврата более 100 предприятий в собственность государства. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью «Интерфакс» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«С 2022 года по искам прокуроров государству возвращено свыше 100 предприятий с активами на сумму 1,3 трлн рублей», — заявил Краснов.Он подчеркнул, что это число включает так называемые антикоррупционные иски, связанные с выявленными случаями коррупции между бизнесом и властью.
Краснов также добавил, что с начала 2023 года по искам прокуроров государству было возвращено 20 стратегически важных предприятий, которые незаконно оказались в собственности иностранных резидентов и использовались ими в ущерб интересам России. Их активы оцениваются более чем в 370 млрд рублей.
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