В собственность государства передали компании «крабовых королей»

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Росимуществу передали в собственность восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний и одного оператора такси по решению Арбитражного суда Приморского края. Об этом сообщает «Интерфакс».
В число компаний входят: «Прибой-Т», «Монерон», «Севрыбфлот», «Аквамарин», «Рентэлит», «Курильский универсальный комплекс», «Симост Восток», «Приморская рыболовная компания» и «Городское эко такси». Общая стоимость данных активов составляет порядка 22 миллиардов рублей.
Напомним, в конце прошлого месяца Арбитражный суд Приморского края удовлетворил один из нескольких исков Генпрокуратуры к 45 дальневосточным рыболовным компаниям.
Ранее сообщалось, что литовский производитель крабовых палочек Viciunai Group (бренд Vici) может продать российский бизнес. Владельцы Viciunai Group не хотели расставаться с российским бизнесом, однако вынуждены «пойти на сделку по политическим причинам».
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Напомним, в конце прошлого месяца Арбитражный суд Приморского края удовлетворил один из нескольких исков Генпрокуратуры к 45 дальневосточным рыболовным компаниям.
Ранее сообщалось, что литовский производитель крабовых палочек Viciunai Group (бренд Vici) может продать российский бизнес. Владельцы Viciunai Group не хотели расставаться с российским бизнесом, однако вынуждены «пойти на сделку по политическим причинам».
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Екатерина Коршунова