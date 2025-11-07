Генпрокурор Техаса Пакстон подал в суд на Roblox из-за угрозы безопасности детей

07 ноября 2025, 01:57

Фото: iStock/BCFC

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на платформу онлайн-игр Roblox. Об этом сообщает РИА Новости.





Как оказалось, он обвинил компанию в обмане родителей относительно безопасности детей. По его словам, дети в штате неоднократно сталкивались с сексуально откровенным контентом на платформе.





«Мы не можем позволить платформам вроде Roblox продолжать работать как цифровые площадки для хищников, где благополучие наших детей жертвуют на алтаре корпоративной жадности», — подчеркнул Пакстон.