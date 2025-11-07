Инвесторы Tesla одобрили выплату Илону Маску в один триллион долларов

07 ноября 2025, 01:47

Фото: iStock/jetcityimage

Инвесторы Tesla одобрили выплату главе компании Илону Маску премии за управление в размере почти одного триллиона долларов. Об этом сообщает CNBC.





По информации издания, Маск ранее заявил, что может покинуть компанию, если акционеры не поддержат выплату, подчеркнув, что она необходима для его сосредоточенности на будущем развития Tesla.





«О присуждении премии за достижения в 2025 году нашему основателю и генеральному директору Илону Маску: более 75% проголосовали "за". Одобрено», — сообщил представитель компании на встрече.