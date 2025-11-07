Компания Rockstar перенесла релиз игры Grand Theft Auto VI на ноябрь 2026 года
Компания Rockstar Games вновь перенесла релиз долгожданной игры Grand Theft Auto VI — теперь выход намечен на 19 ноября 2026 года. Об этом разработчики сообщили в соцсети X.
Ранее выпуск GTA VI планировался на май 2026 года, а изначально — на 2025 год. В Rockstar Games извинились перед фанатами за затянувшееся ожидание и пояснили, что дополнительное время позволит довести игру до уровня, которого ждут миллионы по всему миру.
Первый трейлер GTA VI вышел в декабре 2023 года и стал одним из самых просматриваемых игровых роликов в истории YouTube. Новая часть станет первой крупной игрой серии за более чем десять лет — предыдущая, GTA V, вышла в 2013 году.
