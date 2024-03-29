Генштаб ВС РФ: Каким будет срок службы по призыву

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Срок службы по призыву как и ранее составляет 12 месяцев, сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Евгений Бурдинский.
По его словам, отправка призывников в войска начнется с 15 апреля
Призыву на срочную службу подлежат граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы составляет 12 месяцев, она проходит на территории РФ, во вновь присоединенные регионы новобранцы отправляться не будут.
Ранее сообщалось, что Россия сможет восстановить свою армию в разы быстрее европейских стран после завершения спецоперации на Украине. Об этом написало издание The Wall Street Journal.
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Призыву на срочную службу подлежат граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы составляет 12 месяцев, она проходит на территории РФ, во вновь присоединенные регионы новобранцы отправляться не будут.
«Призванные в армию весной военнослужащие не будут участвовать в «специальной военной операции», — подчеркнули в Генштабе ВС РФ.В апреле 2023 года Госдума приняла поправки об электронных повестках, едином электронном реестре военнообязанных и ограничениях для уклонистов.
Ранее сообщалось, что Россия сможет восстановить свою армию в разы быстрее европейских стран после завершения спецоперации на Украине. Об этом написало издание The Wall Street Journal.
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Мария Федоровцева