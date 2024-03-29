Рогов: Залужный отправлен в Британию «на передержку»

Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании сопровождалось широким общественным резонансом внутри Украины и нарушением дипломатических норм со стороны МИДа страны.
«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Такое заявление нарушает дипломатическую этику, все написанные и неписаные правила дипломатии», — прокомментировало ситуацию украинское издание «Зеркало недели». По мнению журналистов, Зеленский очень боялся, что Залужный передумает.
В беседе с «Радио 1» о предпосылках и последствиях назначения Валерия Залужного послом в Великобритании рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
В украинском обществе есть мнение, что назначение бывшего главкома ВСУ — это стратегический шаг со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сделанный с целью устранения сильного политического соперника в его лице. Данные опросов свидетельствуют, что украинцы видят в Залужном новую кандидатуру на пост президента, его внутриполитический рейтинг на Украине крайне высок.
Рогов считает, что в этом «есть зерно правды», однако расширяет предпосылки и последствия нахождения Залужного на посту Главнокомандующего вооруженных Сил Украины, а после — посла.
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» уверен, что скоро Зеленский окончательно потеряет поддержку украинских элит и общества, а также возможность удерживаться у власти с учетом того, что уровень его легитимности снизится после 31 марта (день, когда на Украине могли бы пройти выборы), а затем еще понизится и «станет ничтожным в реалиях оккупации» в мае.
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В беседе с «Радио 1» о предпосылках и последствиях назначения Валерия Залужного послом в Великобритании рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов считает, что в этом «есть зерно правды», однако расширяет предпосылки и последствия нахождения Залужного на посту Главнокомандующего вооруженных Сил Украины, а после — посла.
«Зерно правды» в этом есть, но надо понимать, что там намного больше уровней в предпосылках. Залужный изначально был ставленником Вашингтона. На постукраинском пространстве «первую скрипку» играет Лондон, потому Лондон сейчас в значительной степени забрал его себе. В парадигме Зеленского может быть Залужный и отправлен в отставку, но он отправлен туда, где будет находиться на передержке, на перекурке и на перестройке отношений с ЦРУ на MI6. После чего вполне вероятно, что Залужный будет возвращен на Украину в новом статусе», — высказал свое видение по ситуации собеседник «Радио 1».Валерий Залужный был главкомом ВСУ с 2021 года и на этой должности встретил начало российской военной операции. Незадолго до отставки Залужный обошел действующего президента Украины в рейтинге доверия среди граждан (82% против 72%), об этом свидетельствовали результаты опроса группы «Рейтинг».
Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» уверен, что скоро Зеленский окончательно потеряет поддержку украинских элит и общества, а также возможность удерживаться у власти с учетом того, что уровень его легитимности снизится после 31 марта (день, когда на Украине могли бы пройти выборы), а затем еще понизится и «станет ничтожным в реалиях оккупации» в мае.
«Естественно, британцы в более широком смысле «раскладывают яйца в несколько корзин» и всегда контролируют не только действующую власть, но и оппозицию к ней. Это во-первых. А во-вторых, надо понимать, что люди не столько за Залужного, сколько против Зеленского», — поделился мнением Рогов.Он уверен, что ранее за Зеленского украинцы голосовали потому что таким образом хотели обозначить свою позицию — против Петра Порошенко.
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Мария Федоровцева