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Рогов: Залужный отправлен в Британию «на передержку»

29 марта 2024, 11:29

Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного послом в Великобритании сопровождалось широким общественным резонансом внутри Украины и нарушением дипломатических норм со стороны МИДа страны.
«За всю историю существования МИД никто и никогда не делал заранее заявлений о направлении агремана — запроса на согласие страны предоставить все дипломатические привилегии и права новому послу. Такое заявление нарушает дипломатическую этику, все написанные и неписаные правила дипломатии», — прокомментировало ситуацию украинское издание «Зеркало недели». По мнению журналистов, Зеленский очень боялся, что Залужный передумает.

В беседе с «Радио 1» о предпосылках и последствиях назначения Валерия Залужного послом в Великобритании рассказал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.


В украинском обществе есть мнение, что назначение бывшего главкома ВСУ — это стратегический шаг со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сделанный с целью устранения сильного политического соперника в его лице. Данные опросов свидетельствуют, что украинцы видят в Залужном новую кандидатуру на пост президента, его внутриполитический рейтинг на Украине крайне высок.

Рогов считает, что в этом «есть зерно правды», однако расширяет предпосылки и последствия нахождения Залужного на посту Главнокомандующего вооруженных Сил Украины, а после — посла.

«Зерно правды» в этом есть, но надо понимать, что там намного больше уровней в предпосылках. Залужный изначально был ставленником Вашингтона. На постукраинском пространстве «первую скрипку» играет Лондон, потому Лондон сейчас в значительной степени забрал его себе. В парадигме Зеленского может быть Залужный и отправлен в отставку, но он отправлен туда, где будет находиться на передержке, на перекурке и на перестройке отношений с ЦРУ на MI6. После чего вполне вероятно, что Залужный будет возвращен на Украину в новом статусе», — высказал свое видение по ситуации собеседник «Радио 1».
Валерий Залужный был главкомом ВСУ с 2021 года и на этой должности встретил начало российской военной операции. Незадолго до отставки Залужный обошел действующего президента Украины в рейтинге доверия среди граждан (82% против 72%), об этом свидетельствовали результаты опроса группы «Рейтинг».

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» уверен, что скоро Зеленский окончательно потеряет поддержку украинских элит и общества, а также возможность удерживаться у власти с учетом того, что уровень его легитимности снизится после 31 марта (день, когда на Украине могли бы пройти выборы), а затем еще понизится и «станет ничтожным в реалиях оккупации» в мае.

«Естественно, британцы в более широком смысле «раскладывают яйца в несколько корзин» и всегда контролируют не только действующую власть, но и оппозицию к ней. Это во-первых. А во-вторых, надо понимать, что люди не столько за Залужного, сколько против Зеленского», — поделился мнением Рогов.
Он уверен, что ранее за Зеленского украинцы голосовали потому что таким образом хотели обозначить свою позицию — против Петра Порошенко.

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#валерий залужный
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#украина
#мид
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Польский премьер Туск заявил о пребывании Европы в предвоенной эпохе
29 марта 2024, 11:23

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

Впервые с 1945 года Европа находится в предвоенном периоде, а угроза войны не является простой абстракцией. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
В интервью испанской газете El País он отметил, что это звучит удручающе, особенно для молодого поколения, однако следует морально привыкнуть к новой эпохе. В текущей ситуации возможен любой сценарий развития событий, в том числе самый негативный, считает глава польского кабинета министров.

Туск также рассказал о дискуссии со своим испанским коллегой Педро Санчесом на саммите Евросоюза. Премьер-министр Испании попросил европейских политиков не использовать в своих заявлениях слово «война», так как его сограждане не хотят чувствовать угрозу, и для них такие слова звучат абстрактно. Польский премьер ответил, что для Восточной Европы война больше не является абстракцией, поэтому следует не рассуждать, а действовать и готовиться к защите. Туск также считает, что Европе следует делать больше в оборонной сфере.

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#испания
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Байден: Арабские страны готовы признать Израиль
29 марта 2024, 10:03

Фото: istockphoto/Racide

Страны Персидского залива, в том числе Саудовская Аравия, готовы полностью признать государство Израиль в рамках политического урегулирования конфликта в секторе Газа. Об этом заявил президент США Джозеф Байден.
Он рассказал, что обсуждал этот вопрос также и с другими арабскими государствами, включая Египет, Иорданию и Катар. Они также готовы признать израильское государство в рамках политической сделки по Палестине, цитирует главу Белого дома информационное агентство Bloomberg.

Во время мероприятия по сбору средств на предвыборную кампанию в Нью-Йорке Байден подчеркнул, что необходимо разработать план действий и подготовить будущее соглашение о создании двух государств. По его словам, это не обязательно произойдёт немедленно, но обязательно должен быть прогресс. Отмечается, что речь президента минимум четырежды прерывалась протестующими в зале. Снаружи здания Radio City Music Hall также проходила акция протеста против политики Белого дома на Ближнем Востоке.

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#байден
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Армения запретила показ программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
29 марта 2024, 09:50

Фото: iStock/Wirestock

Армения запретила трансляцию на территории страны авторских передач «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
Причиной такого решения стали «нарушения», которые были зафиксированы Комиссией по телевидению и радио Армении. Ереван официальных комментариев по этому вопросу не давал.

Прежде сообщалось, что Армения намерена войти в ЕС и считает это правильным вариантом для страны. Об этом заявил спикер парламента Ален Симонян. Он обратил внимание на то, что Еревану нужно привести в соответствие ряд сфер, чтобы процедура вступления могла пройти беспрепятственно.

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#армения
#россия
#программа
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Польша подняла в воздух самолеты из-за «активности дальней авиации РФ»
29 марта 2024, 08:54

Фото: iStock/delray77

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины наблюдающуюся, по утверждению Варшавы, активность дальней авиации РФ. Об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.
Утром 29 марта польские военно-воздушные силы взмыли в воздух над страной. Как сообщается в ведомстве, Польша запустила все необходимые процедуры для обеспечения безопасности в небе и ведет «мониторинг ситуации».

В социальной сети X (бывший Twitter) было размещено сообщение с предупреждением для жителей страны, что в польском воздушном пространстве действуют воздушные суда и может быть повышен уровень шума.

«В польском воздушном пространстве действуют воздушные суда. Наблюдается интенсивная активность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам на территории Украины», — указано в заявлении.
Ранее сообщалось, что над Крымом потерпел крушение российский военный самолет.

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#польша
#авиация
#самолёты
#небо
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Захарова назвала позором отсутствие реакции глав СЕ на теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 08:37

Фото: iStock/bloodua

Тот факт, что Совет Европы (СЕ) не отреагировал на трагические события в подмосковном «Крокус Сити Холле», является позором. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, приводит ее слова РИА Новости.
Она также назвала отсутствие реакции позорной страницей в истории организации, которая пытается позиционировать себя, как «совесть Европы». Дипломат указала на деградацию СЕ и вновь напомнила о политике двойных стандартов, которую проводит организация.

Прежде Захарова назвала причину изменения реакции Запада на теракт в «Крокусе».Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#теракт
#дипломат
#захарова
#подмосковье
#европа
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Протестующие пацифисты прервали речь Байдена в Нью-Йорке
29 марта 2024, 08:16

Фото: istockphoto/sibway

В Нью-Йорке прошло предвыборное мероприятие с участием Джозефа Байдена, Барака Обамы и Билла Клинтона. Протестующие пацифисты прервали выступления американского президента и двух его предшественников-демократов.
По свидетельству представителей журналистского пула Белого дома, один из участников протестной акции выкрикивал нецензурные ругательства по поводу угрозы «ядерной войны с Россией», другие выражали активное недовольство боевыми действиями в секторе Газа и тем, что США оказывает Израилю военную помощь.

«На ваших руках кровь!» — кричали протестующие.

Акция протеста против военных действий на Ближнем Востоке продолжилась также у здания Radio City Music Hall, где проводился сбор пожертвований на президентскую избирательную компанию Байдена. Судя по кадрам видеозаписей, размещённых в социальных сетях, пикеты не раз перерастали в столкновения с полицией.

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#джозеф байден
#война
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Путин призвал обеспечить россиян доступными турпутевками
Путин: к 2030 году будет создана туринфраструктура во всех нацпарках РФ
29 марта 2024, 08:11

Фото: сайт Кремля

Туристическая инфраструктура будет создана во всех национальных парках России в рамках нацпроекта «Экология» к 2030 году. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
Он также отметил, что в стране необходимо расширить количество доступных предложений для россиян в сфере туризма. Глава государства сообщил, что в рамках программы будут разрабатываться меры, которые позволят гражданам познакомиться с культурой страны и увидеть уникальную природу России.

На улучшение и развитие отечественной индустрии с 2025 по 2030 годы правительство выделит 403 млрд рублей, добавил Владимир Путин.

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Лавров рассказал о предложенном Китаем мирном плане по Украине
Лавров: Китай предложил выгодный России мирный план по Украине
29 марта 2024, 07:03

Фото: iStock/designer491

Москва готова гарантировать законные интересы других участников мирных переговоров по Украине при условии учета собственных интересов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия».
Лавров рассказал о преимуществах предложенной Китаем программы по Украине. Как отметил глава МИД, этот план связан с необходимостью отмены односторонних санкций, введенных Западом задолго до специальной военной операции (СВО). По словам министра, Москва хочет получить равные гарантии безопасности для всех участников процесса.

Этого можно достичь, сев за стол переговоров, но не на условиях «формулы мира», за которую выступает президент Украины Владимир Зеленский, сказал министр.

«На основе серьезного разбора существующих проблем в сфере безопасности, признания реалий на земле и гарантий законных интересов безопасности РФ», — добавил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил о неготовности ВСУ к обороне и предрек поражение Украины в случае отсутствия помощи со стороны США.

До этого глава МИД Украины Дмитрий Клуба заявил о готовности Киева к обсуждению с Москвой «формулы мира».

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#владимир зеленский
#санкции
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«Украина проиграет»: Зеленский – о перспективах обороны ВСУ
29 марта 2024, 06:32

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CBS News признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте из-за отсутствия артиллерии.
Глава государства ответил на вопрос корреспондента телеканала о том, проиграет ли Киев, если Вашингтон не выделит новые средства. По его словам, это правда. «Все так просто?» – уточнил журналист.

«Украина проиграет, но это не просто», – сказал Зеленский.

Он отметил, что российские военные используют задержку с предоставлением американской помощи на 100 процентов, у Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически не осталось артиллерии.

Президент не исключил, что ситуация на линии фронта может ухудшиться для Киева примерно в мае-июне.

Зеленский заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае масштабного российского наступления.

Ранее украинский военкор Ткач заявил, что Киев готовится к открытию нового фронта.

До этого попавший в российский плен военный ВСУ заявил, что украинские журналисты преувеличивают успехи на Запорожском направлении. В то же время поставки западных союзников не приносят успеха: так, Великобритания направила Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони.

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