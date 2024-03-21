Стало известно, как будет восстанавливаться армия России после СВО

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Россия сможет восстановить свою армию в разы быстрее европейских стран после завершения спецоперации на Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Москва сможет восстановить свои вооруженные силы в течение нескольких лет после окончания СВО. НАТО тем временем истощила свои собственные запасы оружия, чтобы поддерживать Украину в боеспособном состоянии», — говорится в статье.
Таким образом, автор считает, что Европе понадобится около 20 лет для создания армии, которая бы не зависела от США. Однако для этого потребуются дополнительные расходы на оборону, а многие европейские страны наоборот сокращают его из-за слабого экономического роста и погашения долгов.
А вот научный сотрудник по вопросам европейской безопасности Королевского института объединенных вооруженных сил в Великобритании Эдвард Арнольд заявил, что Европа не представляет, как НАТО будет функционировать без американской поддержки.
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Элина Позднякова