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Французской армии не хватит опыта и ресурсов, чтобы вести бой против российских войск на Украине, высказал мнение обозреватель Le Figaro Рено Жирар.
«Российские солдаты … имеют некую боевую закалку, поскольку непосредственно участвовали в военном конфликте. За последние лет 10 французские войска сражались лишь с исламскими радикалами, разгуливающими в обычных сандалиях», — написал журналист.
Он также считает, что провал французского в случае вмешательства неизбежен не только из-за недостаточного опыте ВС Франции, но и в связи с ограничениями в ресурсах. Обещанных начальником штаба сухопутных войск Пьером Шиллем 20 тысяч солдат не хватит для противостояния российской группировке на Украине, полагает обозреватель.
Французский лидер Эммануэль Макрон в феврале заявил, что Евросоюз договорился создать «девятую коалицию для глубоких ударов» — поставок Киеву ракет среднего и дальнего действия. По его словам, западные страны также обсудили возможную отправку войск на Украину, но консенсус пока не был достигнут. У Франции же нет лимитов в вопросе помощи Украине, и страна сделает все, чтобы не допустить победы России, отметил Макрон.
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