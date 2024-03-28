Le Figaro: Французская армия не справится с российской на Украине

Российские войска будут уничтожать на Украине самолёты F-16 точно так же, как и другую западную технику, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными лётчиками и вдовами погибших Героев России-участников СВО в Торжке. По его словам, если F-16 начнут применяться против ВС РФ с аэродромов третьих стран, то они станут для российских военнослужащих законной целью.