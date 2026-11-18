Геолог объяснил природу загадочной «Новополянской аномалии» под Новосибирском
Загадочная впадина в Болотнинском районе Новосибирской области, вероятнее всего, представляет собой древнее русло Оби. Об этом РИА Новости сообщил заведующий Центральным Сибирским геологическим музеем Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделения РАН Андрей Вишневский.
Ранее стало известно об обнаружении «Новополянской аномалии» — округлой впадины диаметром около семи километров между сёлами Новая Поляна и Карасево. На спутниковых снимках она выглядит почти идеально круглой: по краям расположен земляной вал, внутри — заболоченная низина. Среди версий появления «аномалии» называли падение метеорита.
Вишневский объяснил, что на геологических картах эта структура значится как первая аккумуляционная терраса. По его предварительной оценке, она связана с древним руслом Оби и мало отличается от некоторых участков в современной пойме реки. Так, например, выше по течению в той же местности есть похожие полукруглые острова, образованные протоками.
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