18 ноября 2026, 04:01

Геолог Вишневский: Округлая впадина под Новосибирском может быть древним руслом реки Обь

Фото: iStock/StaryLyss-IS

Загадочная впадина в Болотнинском районе Новосибирской области, вероятнее всего, представляет собой древнее русло Оби. Об этом РИА Новости сообщил заведующий Центральным Сибирским геологическим музеем Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделения РАН Андрей Вишневский.