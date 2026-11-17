17 ноября 2026, 21:15

Рэпер HammAli объяснил, почему пропал из светской жизни

HammAli с женой (Фото: Instagram* / @hammali)

Рэпер HammAli, известный по хиту «Птичка», объяснил, почему в последнее время практически не появляется на светских мероприятиях и музыкальных премиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».





Отсутствие артиста в публичном пространстве заметили пользователи Сети, которые начали интересоваться, куда он пропал. Исполнитель решил лично ответить на вопросы поклонников в комментариях.



Музыкант заверил, что с ним всё в порядке, а причиной его редких появлений стала смена жизненных приоритетов. Оказалось, что сейчас большую часть внимания HammAli уделяет семье: у артиста родился сын, которому уже исполнился год.



При этом рэпер признался, что не испытывает интереса к светской стороне музыкальной индустрии и не хочет быть частью шоу-бизнеса. Поэтому он сознательно сократил количество публичных выходов и предпочёл сосредоточиться на творчестве.





«Я тут. Всё хорошо! У меня семья. Сын родился. Ему уже годик! Мне не нравится шоу-бизнес, и я не хочу быть его частью, поэтому минимизировал своё присутствие где-либо и просто пишу музыку», — заявил исполнитель.