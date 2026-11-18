Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для производства готовой еды
Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для производства готовой еды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Поводом для разработки проекта стала серия резонансных случаев массовых отравлений, в том числе с летальным исходом. Подчеркивается, что рынок готовой еды с 2018 года ежегодно растёт не менее чем на 12%, а в последние три года темпы ускорились до 30% в год. Сегмент пока законодательно не урегулирован, и риски оборота некачественной и потенциально опасной продукции продолжают расти.
Новые правила касаются санитарно-эпидемиологических требований к производству и транспортировке готовой еды. Согласно материалу, в настоящий момент документ уже разместили на портале проектов нормативных правовых актов.
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