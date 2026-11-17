На Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности
На Солнце зарегистрировали вспышку предпоследнего класса мощности М. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики.
Событие произошло 17 ноября в 18:49 по московскому времени в рентгеновском диапазоне, в группе пятен 4578 (S11W66). Продолжительность вспышки M1.1 составила 14 минут.
Напомним, что солнечные вспышки делят на пять классов по мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, и каждая следующая буква означает десятикратный рост этого значения. Такие события иногда сопровождаются выбросами солнечной плазмы и способны вызывать на Земле магнитные бури.
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