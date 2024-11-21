Геологи из Китая обнаружили запасы золота на 82,8 миллиарда долларов

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Китайские геологи нашли запасы золота на месторождении в центральной провинции Хуань. Стоимость находки оценивается в 82,8 миллиарда долларов, проинформировало Геологическое управление провинции.
В социальной сети WeChat управление рассказало, что геологи нашли более 40 золотоносных жил на глубине более двух тысяч метров на месторождении золота Ваньгу в уезде Пинцзян. В основной зоне разведки обнаружили где-то 300,2 тонны запасов золота. В руде наибольшее содержание золота составило 138 грамм на тонну.
Китай — самый крупный производитель золота на Земле. По информации Всемирного совета по золоту, в 2023 году Китай изготовил 10% мирового золота.
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«Эксперты сошлись во мнении, что масштабы залежей руды в золотом месторождении Ваньгу огромны. Предполагается, что на глубине более 3 тысяч метров запасы золота составят более тысячи тонн, а стоимость ресурсов достигнет 600 миллиардов юаней (82,8 миллиарда долларов), исходя из текущей цены на золото», — обратило внимание Геологическое управление провинции Хуань.
Китай — самый крупный производитель золота на Земле. По информации Всемирного совета по золоту, в 2023 году Китай изготовил 10% мирового золота.
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Ольга Енгалычева