Геологи из Китая обнаружили запасы золота на 82,8 миллиарда долларов

В ноябре прошлого года оперная певица Анна Нетребко шокировала общественность заявлением о разводе с мужем Юсифом Эйвазовым. На днях артистка вновь привлекла внимание к себе, опубликовав провокационное видео. В кадре она танцевала на камеру в уборной торгового центра. На что обратили внимание поклонники певицы и как она живет сейчас расскажет «Радио 1».