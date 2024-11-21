В Ульяновске бывший шинный завод возобновил производство и выпустит 1,2 млн шин в 2025 году

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В Ульяновске завод по производству шин Gislaved (ранее Bridgestone) возобновил работу. В 2025 году он хочет выпустить 1,2 милона шин, проинформировал холдинг «Кордиант».
«Перезапуск ульяновской площадки начинается с производства новой летней модели, которая будет выпускаться под брендом Cordiant. В 2025 году ассортимент завода начнет постепенно расширяться, в том числе за счет моделей премиального бренда Gislaved», — говорилось в сообщении.
Зимние шины начнут изготавливать в первые месяцы 2025 года. Представители компании заявили, что все стандартные испытания и сертификации завершились. Они были нужны для возобновления работы завода, чтобы подтвердить безопасность продукции и её готовность к началу продаж.
«На предприятии сохранились лучшие мировые практики производства и многоступенчатого контроля качества продукции. Обеспечена сырьевая устойчивость», — обратил внимание генеральный директор «Кордиант» Вадим Володин.
Завод удалось перезапустить благодаря профессиональным навыкам и слаженной работе его команды, подчеркнул Володин.
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