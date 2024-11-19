В России начали серийно выпускать мобильные укрытия для защиты от ядерных угроз

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В России началось серийное производство мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», предназначенных для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение, передает РИА Новости.
Производство развернулось в Дзержинске Нижегородской области, сообщили на сайте ВНИИ ГОЧС.
«КУБ-М» разработан как мобильное убежище, которое можно перевозить автомобильным или железнодорожным транспортом и быстро устанавливать. Базовая комплектация рассчитана на 54 человека и включает технический блок, но вместимость можно увеличить за счёт дополнительных модулей.
Главным преимуществом является его стоимость, которая вдвое ниже строительства стационарных убежищ. Изготовление и Монтаж занимают не более трёх месяцев, что позволяет существенно сократить финансовые и временные затраты.
Разработка стала результатом многолетних исследований в области защиты населения.
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«КУБ-М» разработан как мобильное убежище, которое можно перевозить автомобильным или железнодорожным транспортом и быстро устанавливать. Базовая комплектация рассчитана на 54 человека и включает технический блок, но вместимость можно увеличить за счёт дополнительных модулей.
Главным преимуществом является его стоимость, которая вдвое ниже строительства стационарных убежищ. Изготовление и Монтаж занимают не более трёх месяцев, что позволяет существенно сократить финансовые и временные затраты.
Разработка стала результатом многолетних исследований в области защиты населения.
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Мария Моисеева