Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В России начали серийно выпускать мобильные укрытия для защиты от ядерных угроз

В России начали серийно выпускать мобильные укрытия для защиты от ядерных угроз

В Нижнем Новгороде запущено серийное производство мобильных убежищ «КУБ-М»
Фото: iStock/BreakingTheWalls

Фото: iStock/BreakingTheWalls

В России началось серийное производство мобильных убежищ модульного типа «КУБ-М», предназначенных для защиты людей от различных угроз, включая световое излучение ядерного взрыва и радиоактивное загрязнение, передает РИА Новости.
Производство развернулось в Дзержинске Нижегородской области, сообщили на сайте ВНИИ ГОЧС.

«КУБ-М» разработан как мобильное убежище, которое можно перевозить автомобильным или железнодорожным транспортом и быстро устанавливать. Базовая комплектация рассчитана на 54 человека и включает технический блок, но вместимость можно увеличить за счёт дополнительных модулей.



Главным преимуществом является его стоимость, которая вдвое ниже строительства стационарных убежищ. Изготовление и Монтаж занимают не более трёх месяцев, что позволяет существенно сократить финансовые и временные затраты.

Разработка стала результатом многолетних исследований в области защиты населения.

Читайте также:

Уничтожает опорные пункты ВСУ: танк Т-80БВМ — модернизация, характеристика, применение на СВО

Посёлок Мирас у Кокошкинского шоссе оградили от шума защитным экраном

Российские военные создали мангал для защиты танка от дронов, напоминающий дреды
#производство
#разработка
#загрязнение
#защита
#ядерное оружие
Россиянам сообщили, как может измениться плата за капремонт в 2025 году
Минстрой РФ предложил дифференцировать взносы на капремонт с 2025 года
19 ноября 2024, 04:20

Фото: iStock/anatoliy_gleb

Минстрой России предложил с 2025 года ввести дифференцированный порядок начисления взносов на капитальный ремонт, опираясь на разработанные поправки к процедуре.
Владельцы жилья в домах с лифтами, требующими замены, будут платить больше, чем жильцы домов без лифтов. Об этом рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в интервью РИА Новости.

По словам депутата, средний взнос на капитальный ремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что почти вдвое меньше экономически обоснованного уровня. Для успешной реализации программы необходимо повысить тарифы до реальных показателей.

Якубовский отметил, что лифты — это общее имущество собственников, а их замена требует значительных затрат. Он также подчеркнул важность прозрачности процесса ремонта, чтобы жильцы могли понимать, на что идут их деньги.

Читайте также:

В Подмосковье в октябре отремонтировали двери более чем в 1 тыс. подъездах

Стали известны детали масштабной подмосковной программы модернизации ЖКХ

В 2024 году продукты питания в России подорожали более чем на 50%
#жкх
#деньги
#минстрой
#ремонт
#капитальный ремонт
#взнос
#поправки
#лифты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шесть рейсов на Сахалине и Курилах задержаны из-за плохой погоды
Сильные осадки и плохая видимость задержали шесть рейсов из Южно-Сахалинска
19 ноября 2024, 03:23

Фото: iStock/rebius

С 17 ноября задержаны шесть авиарейсов между югом и севером Сахалина, а также Курильскими островами. Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Южно-Сахалинска.
Причиной стали сложные метеоусловия в пунктах прилёта — сильные осадки и плохая видимость.

Нарушено сообщение между Южно-Сахалинском и Александровском-Сахалинским, а также Курильском и Южно-Курильском.

Ожидается, что рейсы будут выполнены вечером 18 ноября, если погодные условия улучшатся. Количество ожидающих пассажиров не уточняется.

При этом в самом Южно-Сахалинске погода остаётся стабильной, аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию.

Читайте также:

Два британских истребителя сопроводили российский Ту-142 над Северным морем

Лавров столкнулся с проблемой заправки самолёта из-за санкций Запада

Летевший из Москвы в Грузию самолёт подал сигнал бедствия
#аэропорт
#погода
#осадки
#рейсы
#задержки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Вологодской области решил увеличить рождаемость в регионе запретом на алкоголь
Филимонов: ограничение на продажу алкоголя повысит рождаемость в 1,5-2 раза
19 ноября 2024, 00:16

Фото: iStock/cagkansayin

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил ограничить продажу алкоголя в регионе, чтобы снизить уровень алкоголизма и повысить рождаемость.
В интервью «Коммерсанту» он отметил, что алкоголь можно будет покупать только с 12:00 до 14:00 — это время, по его словам, неудобно для большинства, так как совпадает с обедом, учебой или работой. Также введут запрет на торговлю в магазинах с одним входом или в подвалах. Эти меры ударят по крупным алкомаркетам вроде «Красного & Белого» и «Бристоля».

Филимонов назвал меры «мягкими», но подчеркнул их необходимость. В области ежегодно фиксируют 7,5 тыс. смертей от алкоголя, а уровень алкоголизма за 2024 год вырос на 30%.

В качестве примера успешной борьбы с алкоголизмом он упомянул Чечню, добавив, что такие ограничения помогут увеличить рождаемость в регионе в 1,5–2 раза за пять лет.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года, но покупка алкоголя в барах и ресторанах останется доступной, а магазины смогут работать без ограничений в выходные дни.

Читайте также:

Предпринимателям Подмосковья предоставили онлайн-доступ к системе учёта алкоголя

В Реутове пресекли незаконную продажу спиртного и табачных изделий

Сомнолог Золотарева объяснила вред алкоголя для сна
#алкоголь
#магазины
#запрет
#правила
#ограничения
#меры
#интервью
#георгий филимонов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны новые хозяева Лучика
Волонтёр Дарья: Лучика приютили проверенные люди
18 ноября 2024, 21:17

Фото: iStock/Nektarstock

Волонтёр Дарья, занимающаяся ранее поисками похищенного школьницами кота Лучика, поделилась дальнейшей судьбой животного.
Она рассказал, что теперь Лучик в надёжных руках – его приютила проверенная семья.

«Хозяевами Лучика стала семья, которая пять лет назад взяла приютского котика на нашем проекте «Хочу домой». К сожалению, их котика уже нет — он был уже в возрасте, тяжело болел и ушел. Поэтому теперь их будет радовать Лучик. Отбор происходил не трудно, сначала искали из самых близких и проверенных людей. Чувствует себя котик просто отлично. Лучику там комфортно, его очень-очень любят», — отметила в беседе с Газета.ру Дарья.

Девушка подчеркнула, что в новой семье коту будет комфортно. Более того, по её словам, сам питомец принял новых хозяев отлично.

Ранее, 12 ноября, кот по кличке Лучик был похищен в Москве из зоомагазина. Лучика вытащили из вольера и забрали с собой школьницы, сбежавшие из дома. Три дня продолжались поиски котика и сегодня появилась информация о том, что Лучик найден.

Читайте также:

Похудел и испуган: похищенного подростками-квадроберами кота Лучика нашли волонтеры, подробности

Подмосковные спасатели с помощью валерианы достали из вентиляции кошку

В Мособлпожспасе просят проверять машины на наличие греющихся под капотом кошек
#кот
#семья
#поиски
#волонтеры
#дома
#информация
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам назвали самые модные оттенки осени-зимы 2024/2025
Стилист Ряузова заявила о популярности оттенков зимней вишни и бургунди
18 ноября 2024, 20:48

Фото: iStock/Nikolay Zaiarnyi

Персональный стилист Алина Ряузова заявила, что в осенне-зимнем сезоне 2024/2025 особой популярностью будут обладать оттенки зимней вишни и бургунди.
По её словам, в тренде будут и землянистые тона, типа хаки.

Что касается обуви, то здесь, по мнению специалиста, будут в моде свиферы. В беседе с Pravda.Ru стилист добавила, что актуальны станут и сумки больших размеров, меховые сумки и обвесы для них.

До этого россиянам сообщали, в чем стоит встречать Новый год, который пройдёт под знаком Зеленой Деревянной Змеи. Так, лучше всего выбирать оттенки зелёного, серебристого, а также глубокий бордовый. Как пишет Общественная Служба Новостей, ткань наряда для новогодних празднеств выбирать легкую и струящуюся.

Ранее стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала про тренды 2025 года и посоветовала, какой образ выбрать для главного зимнего праздника.

Читайте также:

Образы на Новый год 2025: Стилист рассказала, в чем пойти на корпоратив и вечеринку

Стилист назвала самые трендовые цвета в новом 2025 году

Стало известно, сколько россияне тратят на новогодние украшения для дома
#украшения
#новый год
#россияне
#стилист
#корпоратив
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, сколько россиян продлят себе новогодние праздники
Исследование: Лишь 9% россиян продлят себе новогодние праздники
18 ноября 2024, 19:38

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Сервис «Работа.ру» провёл исследование и выяснил, что 9% россиян планируют продлить себе новогодние праздники.
Как уточняют «Известия», ещё 7% опрошенных планируют выходные дни до 29 декабря, а 2% — после 8 января. При этом 16% респондентов отметили, что пока не определились с планами на новогодние праздники в этом смысле.

А исследование компании VEROL показало, что до Нового года россияне планируют завершить ремонт и обустройство дома, сделать доброе дело, раздать долги и поправить здоровье.

«В новый год, как в новую жизнь, хочется шагнуть с новым ремонтом. Коллеги по отрасли проводили исследование по категориям ремонта. Большинство опрошенных делают косметический ремонт, обновляют отделку, меблировку и покупают бытовую технику. Как доказательство — наша статистика по объемам продаж фотообоев, обоев, наклеек», — прокомментировал в беседе с RuNews24.ru исполнительный директор компании Игорь Бойцанов.

Ранее опрос аналитиков сервиса «Авито Работа» показал, что в новогодние праздники планируют подрабатывать 26% россиян.

Читайте также:

Названо число планирующих подрабатывать в новогодние праздники россиян

Стало известно, сколько россияне тратят на новогодние украшения для дома

Депутат Бессараб выразила опасение по поводу четырёхдневки для многодетных
#работа
#ремонт
#опрос
#новый год
#исследование
#праздники
#статистика
#компании
#россияне
#доброе
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине на месте снесённого памятника Пушкину появилась неожиданная надпись
В Кривом Роге у снесённого памятника появилась надпись: «Пушкин вечен, а вы нет»
18 ноября 2024, 19:26

Фото: istockphoto/Radist

В украинском городе Кривой Рог 15 ноября снесли памятники великим русским поэтам М. Ю. Лермонтову и А. С. Пушкину. Буквально на следующий день на месте снесённого монумента появилась надпись: «Пушкин вечен, а вы нет».
О такой реакции людей на решение городских властей сообщило украинское издание «Страна.ua». С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Согласно этому нормативному акту, по всей стране с тех по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов, сёл и улиц, носящих имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время киевские власти активно борются не только с тем, что относится к советскому периоду истории, но и со всем, что хоть как-то связано с Россией.

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, власти Киева на протяжении многих лет проводят курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

Читайте также:

В Москве неизвестные разрисовали памятник Ахмату Кадырову

Стала известна личность осквернившего памятник воинам-освободителям в Судже

В Киеве снесут памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке
#имена
#закон
#курс
#рф
#памятник
#пушкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы причины пришедшего в Россию тепла
Синоптик Позднякова объяснила тёплую погоду в России
18 ноября 2024, 19:17

Фото: iStock/Ekaterina79

Специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что на большей части территории России установилась тёплая погода из-за циклонов, формирующихся над Китаем.
«Они выносят тепло. Даже Камчатка иногда подпадает под влияние китайских циклонов, но иногда туда выходят циклоны, которые идут с тёплой воды Тихого океана и Японского моря. Поэтому у нас большая часть территории России находится в состоянии относительно тёплой погоды, хотя снега в Сибири много. Но это тоже связано с тем, что, когда тёплый воздух идёт на холод, наблюдаются интенсивные снегопады, когда погоду будет определять антициклон, тогда будет ясная погода, морозная и больше соответствовать началу зимы», — пояснила в беседе с RT Позднякова.

А жителям Кузбасса пообещали крайне переменчивую погоду до конца недели. Так, регион ожидают серьёзные ночные морозы ночью и весенняя оттепель днём. Например, как передаёт «Сiбдепо» завтра, 19 ноября, ночью будет от 0 до -5°C и даже до -12°C местами, днём же — до 3°C.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что температура воздуха в ноябре выше климатической нормы.

Читайте также:

Синоптик Варакин сообщил, когда в Москве начнётся предзимье

В России увеличилось число опасных погодных явлений

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве начнётся метеорологическая зима
#погода
#холод
#температура
#тепло
#воздух
#регион
#морозы
#осень
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названо число планирующих подрабатывать в новогодние праздники россиян
Опрос: 26% россиян планируют подрабатывать в новогодние праздники
18 ноября 2024, 19:05

Фото: iStock/Liubomyr Vorona

Опрос аналитиков сервиса «Авито Работа» показал, что в новогодние праздники планируют подрабатывать 26% россиян.
Отмечается, что ещё 37% допускают подработку в праздники при наличии подходящих предложений, а 29% планируют отдых в этот период.

«Наиболее часто о планах подработки в предновогодний период рассказывали представители следующих сфер: специалисты по маркетингу, рекламе и PR, работники фитнес-индустрии и салонов красоты, а также сотрудники автомобильного бизнеса», — приводит RT сообщение исследователей.

До этого российский певец Олег Газманов пригласил туристов на открытие зимнего сезона в посёлке Шерегеш Кемеровской области.

«Это будет настоящий праздник спорта и музыки. Я обожаю горы и горные лыжи, и буду очень рад спеть любимые песни», — приводит «Сiбдепо» слова артиста.

Ранее исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и медиахолдинга Rambler&Co показало, что 67% россиян тратят на новогодние украшения для дома до 3 тыс. рублей.

Читайте также:

Стало известно, сколько россияне тратят на новогодние украшения для дома

Стилист назвала самые трендовые цвета в новом 2025 году

Образы на Новый год 2025: Стилист рассказала, в чем пойти на корпоратив и вечеринку
#праздник
#отдых
#новый год
#исследование
#горные россияне
#сотрудники
#работники
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате