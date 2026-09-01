Геологи обнаружили крупное месторождение меди и золота в КНР

01 сентября 2026, 06:19

Фото: iStock/Adam88xx

В восточной китайской провинции Аньхой геологи обнаружили крупное месторождение купроаурида — природного соединения меди и золота. По информации Центрального телевидения Китая (ЦТК), находка позволит сформировать новую крупную ресурсную базу.