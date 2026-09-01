Геологи обнаружили крупное месторождение меди и золота в КНР
В восточной китайской провинции Аньхой геологи обнаружили крупное месторождение купроаурида — природного соединения меди и золота. По информации Центрального телевидения Китая (ЦТК), находка позволит сформировать новую крупную ресурсную базу.
Месторождение находится в районе Чатин (городской округ Сюаньчэн). Массив пока изучен не полностью: протяжённость основного рудного тела достигает примерно 1,2 км, а ширина — около 1,1 км. Специалисты оценивают потенциальные запасы золота более чем в 200 тонн, а количество меди — в несколько миллионов тонн. Кроме того, есть существенные перспективы для дополнительных геологоразведочных работ.
Согласно данным Китайской ассоциации золотодобытчиков, объём добычи золота в КНР из собственного сырья в 2025 году составил 381,3 тонны. Это на 1,09 % выше показателя предыдущего года.
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