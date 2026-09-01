Стало известно, кто застрелил рэпера Тупака Шакура 30 лет назад

01 сентября 2026, 04:36

Суд признал экс-главаря банды Дэвиса виновным в убийстве рэпера Тупака Шакура

Фото: iStock/simpson33

В штате Невада суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, совершённом в 1996 году. Виновным признали бывшего главаря банды South Side Compton Crips Дуэйна Кита Дэвиса.