Стало известно, кто застрелил рэпера Тупака Шакура 30 лет назад
В штате Невада суд присяжных вынес вердикт по делу об убийстве рэпера Тупака Шакура, совершённом в 1996 году. Виновным признали бывшего главаря банды South Side Compton Crips Дуэйна Кита Дэвиса.
По этому обвинению Дэвису может быть назначено пожизненное заключение. Трансляцию заседания вёл телеканал Fox News. Приговор планируют огласить 13 октября.
Расследование получило развитие в 2023 году, когда в доме Дэвиса провели обыски. Правоохранители изъяли компьютеры, коробки с фотографиями и материалы, имеющие отношение к Тупаку Шакуру. Позднее в том же году бывшего главаря банды арестовали. После задержания Дэвис заявил, что заказчиком убийства был продюсер Шон Джон Комбс (P. Diddy).
Тупак Шакур погиб в результате покушения. 7 сентября 1996 года неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором ехал 25‑летний рэпер. Трагедия произошла в Лас‑Вегасе. Музыкант скончался через несколько дней в больнице.
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