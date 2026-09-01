Глава Минздрава Мурашко оказал первую помощь пассажиру на борту самолёта
Во время перелёта из Петропавловска‑Камчатского в Москву жителю Уфы Рустему Ганееву стало плохо. Помощь пассажиру оказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет «КП‑Уфа».
По словам мужчины, после того как самолёт набрал высоту, у него резко подскочило давление — тонометр показал значение около 180. Ганеев обратился к бортпроводникам за лекарством, но те пояснили, что не могут открыть аптечку без присутствия врача на борту.
Спустя некоторое время к пассажиру подошёл мужчина, который представился медиком, — им оказался Мурашко. Министр выяснил детали самочувствия Ганеева, измерил давление и с помощью своих часов снял электрокардиограмму. Затем он взял из аптечки нужные медикаменты и сделал пациенту укол.
Ганеев отметил, что министр несколько раз возвращался, чтобы проверить его состояние. Выбранные препараты подействовали: нервная система стала успокаиваться, а давление — снижаться. О том, что помощь ему оказал глава Минздрава, уфимец узнал лишь позже от друзей.
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