Глава Минздрава Мурашко оказал первую помощь пассажиру на борту самолёта

01 сентября 2026, 03:04

Михаил Мурашко (Фото: РИА Новости / Илья Питалев)

Во время перелёта из Петропавловска‑Камчатского в Москву жителю Уфы Рустему Ганееву стало плохо. Помощь пассажиру оказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет «КП‑Уфа».