Илья Авербух нарушил ПДД 1175 раз за четыре года

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Призер Олимпийских игр, фигурист и хореограф Илья Авербух за последние четыре года получил 1175 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом пишет «Постньюс».
По данным издания, с июня 2021 года Авербуху было выписано штрафов на общую сумму 1 млн 230 тыс. руб. Все взыскания фигурист исправно оплачивает.
Авербуха поймали на превышении скоростного режима 651 раз, также он 231 раз не стал соблюдать требования знаков или разметки, а 106 раз неправильно припарковался. Ещё 67 раз он ехал непристёгнутым и семь раз проехал на красный свет.
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«Рекордсмен по количеству штрафов в автопарке фигуриста — Range Rover 2020 года выпуска, на котором числится 754 штрафа. Эта машина даже успела однажды побывать в ДТП», — отмечается в статье.
Авербуха поймали на превышении скоростного режима 651 раз, также он 231 раз не стал соблюдать требования знаков или разметки, а 106 раз неправильно припарковался. Ещё 67 раз он ехал непристёгнутым и семь раз проехал на красный свет.
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Элина Позднякова