Хоккеист Илья Ковальчук за полтора года нарушил ПДД 210 раз

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Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук с начала 2024 года 210 раз нарушил правила дорожного движения на своём Mercedes-Benz V 250d.
По данным «Постньюс», общая сумма штрафов Ковальчука за нарушение ПДД составила 264 тысячи рублей. Чаще всего спортсмена ловили за превышение скорости — 115 раз, ещё 46 штрафов он получил за езду по обочине и нарушение разметки и 24 за неправильную парковку. На сегодняшний день 8 штрафов числятся неоплаченными.
При этом неделю назад Ковальчук записал видеообращение, выступив за безопасность на дорогах. Спортсмен призвал всех участников дорожного движения строго соблюдать все правила.
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При этом неделю назад Ковальчук записал видеообращение, выступив за безопасность на дорогах. Спортсмен призвал всех участников дорожного движения строго соблюдать все правила.
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Элина Позднякова