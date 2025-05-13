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Хоккеист Илья Ковальчук за полтора года нарушил ПДД 210 раз

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Фото: iStock/ChiccoDodiFC

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук с начала 2024 года 210 раз нарушил правила дорожного движения на своём Mercedes-Benz V 250d.
По данным «Постньюс», общая сумма штрафов Ковальчука за нарушение ПДД составила 264 тысячи рублей. Чаще всего спортсмена ловили за превышение скорости — 115 раз, ещё 46 штрафов он получил за езду по обочине и нарушение разметки и 24 за неправильную парковку. На сегодняшний день 8 штрафов числятся неоплаченными.

При этом неделю назад Ковальчук записал видеообращение, выступив за безопасность на дорогах. Спортсмен призвал всех участников дорожного движения строго соблюдать все правила.

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Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах
13 мая 2025, 12:04

Жерар Депардье (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жерара Депардье признали виновным по делу о домогательствах на съёмках фильма. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Суд во Франции приговорил актёра к 18 месяцам лишения свободы условно. Депардье не присутствовал на заседании, он отрицает свою вину.

Изначально прокуратура требовала более серьёзного наказания для актёра – 18 месяцев тюремного заключения и штраф в размере 20 тысяч евро. Также суд просили обязать Депардье пройти курс психологического лечения и выплатить жертвам компенсацию. Кроме того, предлагалось на два года внести фамилию артиста в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления.

Напомним, что Депардье задержали в апреле прошлого года, после того, как более десяти женщин обвинили его в сексуальном насилии. Один из таких инцидентов произошёл в 2021 году во время съёмок фильма «Зелёные ставни». На домогательства со стороны Депардье пожаловались 54-летняя декоратор и 34-летняя ассистент режиссёра, жалобы которых также были рассмотрены судом.

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#франция
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Столичные росгвардейцы задержали мужчину с поддельными документами
13 мая 2025, 11:05

Жерар Депардье (фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

На востоке столицы росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в использовании поддельных документов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по городу Москве.
Инцидент произошёл в одном из отделений банка в Косино-Ухтомском районе города. 35-летний приезжий обратился для оформления банковской карты и предоставил документы с признаками подделки.

Работники банка вызвали сотрудников Росгвардии, нажав тревожную кнопку. Оперативно прибывшие правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

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#документы
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«Она не гуляла по дешёвым кабакам»: жених повешенной на заборе 18-летней девушки из Перми обратился к следователям
Жених найденной мёртвой на заборе девушки заявил, что её убили
13 мая 2025, 10:46

Надежда Вожакова (фото: ВКонтакте @id743983407)

Возлюбленный девушки, найденной повешенной на заборе, убеждён, что её гибель не является несчастным случаем. Алексей Гурьев обратился к следователям.
Напомним, что в ночь на 11 мая Надежда Вожакова пришла с подругой в один из баров Перми. А в районе четырёх часов утра прохожие заметили её труп, неестественно повисший на кольях металлического забора парка, расположенного в нескольких метрах от заведения.

Правоохранители рассматривают версию, что девушка хотела перелезть через забор, но, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не удержалась и упала на штырь, который проткнул ей сердце, селезёнку и лёгкое.

Однако молодой человек погибшей убеждён, что её убили. Парень сейчас находится в армии. Он планировал демобилизоваться 21 июня, вернуться в Пермь и жениться на 18-летней возлюбленной, но планам не суждено было сбыться. Юноша записал видеообращение в адрес следователей:

«Я, Гурьев Алексей, парень убитой девушки Вожаковой Надежды. Прошу продолжить следствие, так как я не считаю, что это был несчастный случай. Прошу разобраться с этим окончательно и найти виновных. Я уверен, что она была точно не гулящей по дешевым кабакам. И вообще, она была только домашней. Я уверен, что здесь что-то не так».
При этом накануне сестра Надежды заявила, что девушку могли изнасиловать, поскольку она была найдена с расстёгнутой ширинкой.

«Кроме того, она висела в совсем неестественной позе – сама бы она так не смогла бы повиснуть», – подчеркнула Полина, слова которой приводит VOICE.
Делом заинтересовалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которая призвала следователей рассмотреть все возможные версии трагедии, включая изнасилование и убийство.

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В Кемерове подросток зарезал отчима, угрожавшего расправиться с его матерью
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Молодая мать сожгла пять машин Росгвардии на спецстоянке в Калуге
13 мая 2025, 10:02

Фото: istockphoto/grafoto

Молодая мать подожгла пять автомобилей Росгвардии на специальной стоянке в Калуге, сообщает телеграм-канал Mash. По предварительным данным, она действовала по заказу украинских мошенников, чтобы вернуть деньги, которые у неё были украдены. Дома у неё остался трёхмесячный малыш.
Инцидент произошёл сегодня около двух часов ночи. Девушка пробралась на стоянку, обрызгала машины бензином и подожгла их, одновременно снимая всё на телефон. После этого она попыталась скрыться. Сотрудники ФСБ задержали её почти сразу. Выяснилось, что это местная жительница 1999 года рождения, и дома её ждал ребёнок.

Общий ущерб составил около пяти миллионов рублей.

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В Кемерове подросток зарезал отчима, угрожавшего расправиться с его матерью
13 мая 2025, 08:41

Фото: iStock/zoka74

В Кемерове 17-летний студент колледжа зарезал отчима, угрожавшего убить его мать. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что поздним вечером погибший Виталий поссорился со своей возлюбленной Ириной. Скандал развернулся на глазах у двух сыновей женщины – 17-летнего студента местного колледжа индустрии питания и сферы услуг и восьмилетнего школьника.

В результате, подросток, не выдержавший происходящего, решился заступиться за маму и схватился за нож. Он нанёс отчиму два удара в живот, после чего тот скончался на месте.

Позднее выяснилось, что в последние месяцы на Виталия постоянно поступали жалобы в полицию. Он угрожал матери двоих детей убийством и регулярно избивал её.

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