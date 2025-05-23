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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ У Ильи Авербуха свыше тысячи штрафов за нарушение ПДД на сумму 1,2 млн рублей

У Ильи Авербуха свыше тысячи штрафов за нарушение ПДД на сумму 1,2 млн рублей

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)

У фигуриста Ильи Авербуха свыше тысячи штрафов на сумму 1,2 миллиона рублей за нарушение ПДД. Об этом пишет Telegram-канал PostNews. У звезды несколько машин, но рекордсменом стал Range Rover, на котором 754 штрафные санкции. По данным СМИ, за год Авербух нарушил правила 1175 раз.
В основном спортсмену «прилетали» штрафы за нарушение скоростного режима (651 раз), 231 раз его оштрафовали за несоблюдение требований разметки или знаков, еще 106 раз за неправильную парковку, а за непристегнутый ремень «прилетело» 67 штрафов. Фигурист пока никак не отреагировал на новости.

Недавно общественность осудила Авербуха за слова о супруге Лизе Арзамасовой. Дошло до того, что за него вступилась сама Ксения Собчак, взявшая скандальное интервью.

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«Исполнила песню Алсу и заревела»: почему Виктория Дайнеко не справилась с эмоциями
Виктория Дайнеко не справилась с эмоциями от песни Алсу с непривычки
23 мая 2025, 21:48

Виктория Дайнеко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что музыка играет в ее жизни особую роль. Исполнительница пояснила, что «она попадает в душу», поэтому никак не получается сдержать эмоций. Однажды «фабрикантка» пела композицию своей коллеги по цеху Алсу Абрамовой. Тогда она принимала участие в подборе песен для шоу «Маска».
«Пробовала спеть на репетиции песню «А у моей любви...» Алсу, я неожиданно для себя заревела и не могла сдерживаться. Мне стало так неловко перед всей командой, что я перекрыла лицо листом бумаги с текстом. Очень неловко было за эти слезы почему-то. И только спустя какое-то время привыкла к песне и пела уже спокойно», — поделилась Виктория.
Недавно знаменитость вышла замуж за бизнесмена Беркели Овезова. Предприниматель сделал предложение возлюбленной на футбольном матче. Свадьба состоялась в прошлом месяце. В настоящее время Виктория Дайнеко готовится выступать на творческом вечере в Кремле.

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У Ильи Авербуха свыше тысячи штрафов за нарушение ПДД на сумму 1,2 млн рублей

Жена Константина Эрнста назвала процедуры, которые делает у косметолога

«Простые бабушки»: Соседов посмеялся над Гузеевой и Сябитовой на всю Россию
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Жена Константина Эрнста назвала процедуры, которые делает у косметолога
Жена Константина Эрнста Софья делает RF-лифтинг
23 мая 2025, 20:27

Константин и Софья Эрнст (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жена Константина Эрнста Софья рассказала в соцсетях, какие процедуры она делает у косметолога. Женщина подчеркнула, что красится только перед выходом на светские мероприятия, но не в обычной жизни.
«Спасибо большое за комплимент моей коже. Я делаю микроигольчатый RF-лифтинг и безоперационную блефаропластику», — поделилась супруга генерального директора Первого канала.

Софья Эрнст познакомилась с будущим избранником, когда работала в Санкт-Петербурге стилистом в шоу-руме Ульяны Сергеенко.

В середине апреля Софья Эрнст впервые показала лица своих детей. Пользователи сети назвали их «очаровательными ангелочками», добавив, что они «очень похожи на маму».

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«Простые бабушки»: Соседов посмеялся над Гузеевой и Сябитовой на всю Россию
Соседов сравнил Гузееву и Сябитову с бабушками на лавке
23 мая 2025, 19:53

Сергей Соседов (Фото: РИА Новости/Виталий Невар)

Музыкальный критик Сергей Соседов высмеял ведущих шоу «Давай поженимся!» Розу Сябитову и Ларису Гузееву. В беседе с Антоном Красовским журналист вспомнил, как соседки в советское время обсуждали друг друга.
«Само шоу дешевое. И Лариса, и Роза играют в предложенных обстоятельствах, по предписанным правилам. Они должны так себя вести: разбитно, как простые бабушки на лавочке. Именно такими были старушки у подъездов в советское время. Я это хорошо помню. И наши соседки сидели, обсуждали друг друга», — сказал Соседов.
Сябитова и Гузеева пока никак не ответили на слова музыкального критика. У главной свахи России сейчас непростое время, общественность заострила внимание на ее сыне, которому уже ставят диагнозы в сети, а Лариса Андреевна сегодня встретила 66-летие.

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Продюсер Андрей Разин хочет воссоздать группу «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос»
Продюсер Разин пригласил финалиста шоу «Голос» Арутюнова в новый «Ласковый май»
23 мая 2025, 19:17

Продюсер Андрей Разин (справа) (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Продюсер Андрей Разин хочет воссоздать музыкальный коллектив «Ласковый май» с финалистом шоу «Голос» Сергеем Арутюновым. Как сообщила газета «Жизнь», первым треком обновленной группы стала композиция «Как тогда на выпускном».
«Песню написал Сергей Арутюнов, который и предложил группе «Ласковый май» записать её вместе», — прокомментировала PR-директор вокалиста Ольга Бубненкова.
Она добавила, что артист уже подписал с продюсером все нужные для сотрудничества бумаги.

Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Исполнитель песни «Детство» долго судился с Андреем Разиным за хиты «Ласкового мая». Музыкант выиграл последний суд, а после его смерти права перешли вдове Юрия.

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Жена Александра Петрова не скрыла лицо сына Федора на новом фото

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Жена Александра Петрова не скрыла лицо сына Федора на новом фото
Жена Александра Петрова показала лицо сына на фото, сделанном в столичном кафе
23 мая 2025, 18:22

Виктория Антонова (Петрова) Фото: Инстаграм* @viktoriyaantonova_)

Супруга актера Александра Петрова, вероятно, решила больше не прятать лицо сына. В своем блоге Виктория поделилась фото, снятыми во время прогулки.
На новом снимке Федор спал в коляске, пока его мама сидела в кафе.

«Прогулки, встречи и фотосеты с подружками теперь такие или мать в декрете и ее красные балетки», — подписала публикации жена актера.

Напомним, в апреле текущего года Виктория и Александр впервые стали родителями. У них родился мальчик, которого они назвали Федором.

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*Запрещен в РФ
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