У Ильи Авербуха свыше тысячи штрафов за нарушение ПДД на сумму 1,2 млн рублей

Илья Авербух (Фото: Telegram/averbukh_ilya)
У фигуриста Ильи Авербуха свыше тысячи штрафов на сумму 1,2 миллиона рублей за нарушение ПДД. Об этом пишет Telegram-канал PostNews. У звезды несколько машин, но рекордсменом стал Range Rover, на котором 754 штрафные санкции. По данным СМИ, за год Авербух нарушил правила 1175 раз.
В основном спортсмену «прилетали» штрафы за нарушение скоростного режима (651 раз), 231 раз его оштрафовали за несоблюдение требований разметки или знаков, еще 106 раз за неправильную парковку, а за непристегнутый ремень «прилетело» 67 штрафов. Фигурист пока никак не отреагировал на новости.
Недавно общественность осудила Авербуха за слова о супруге Лизе Арзамасовой. Дошло до того, что за него вступилась сама Ксения Собчак, взявшая скандальное интервью.
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Недавно общественность осудила Авербуха за слова о супруге Лизе Арзамасовой. Дошло до того, что за него вступилась сама Ксения Собчак, взявшая скандальное интервью.
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Никита Кротов