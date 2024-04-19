Гепатолог Вялов: Лимонная вода может привести к онкологии

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Кандидат медицинских наук, специалист в области гастроэнтерологии и гепатологии Сергей Вялов предупреждает от рисков употребления воды с лимоном, пишет РГ.
По его словам, такой напиток особенно опасно употреблять, когда в организме уже существуют проблемы, которые требуют медицинского вмешательства.
Как подчёркивает врач, есть распространенное мнение, что лимон может поддерживать пищеварение. При этом он не сможет заменить необходимое лечение, отсутствие которого может привести к серьезным последствиям, в том числе раку.
Лимон не влияет на увеличение кислотности в желудке и не может изменить его pH из-за содержащейся там собственной кислоты. Однако ряд людей с болезнями желудка продолжает употреблять напиток, думая, что это приносит облегчение. По словам врача, ослабление симптомов — временный эффект.
Вялов советует пройти обследование и лечение, особенно если имеется снижение кислотности. Такой симптом может говорить об атрофии желудка, сопровождающейся дефицитом железа и анемией, а также недостатком витамина В12.
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Как подчёркивает врач, есть распространенное мнение, что лимон может поддерживать пищеварение. При этом он не сможет заменить необходимое лечение, отсутствие которого может привести к серьезным последствиям, в том числе раку.
Лимон не влияет на увеличение кислотности в желудке и не может изменить его pH из-за содержащейся там собственной кислоты. Однако ряд людей с болезнями желудка продолжает употреблять напиток, думая, что это приносит облегчение. По словам врача, ослабление симптомов — временный эффект.
Вялов советует пройти обследование и лечение, особенно если имеется снижение кислотности. Такой симптом может говорить об атрофии желудка, сопровождающейся дефицитом железа и анемией, а также недостатком витамина В12.
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Алёна Самарева