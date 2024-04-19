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Гепатолог Вялов: Лимонная вода может привести к онкологии

19 апреля 2024, 13:03
Фото: iStock/Andrii Zorii

Фото: iStock/Andrii Zorii

Кандидат медицинских наук, специалист в области гастроэнтерологии и гепатологии Сергей Вялов предупреждает от рисков употребления воды с лимоном, пишет РГ.
По его словам, такой напиток особенно опасно употреблять, когда в организме уже существуют проблемы, которые требуют медицинского вмешательства.

Как подчёркивает врач, есть распространенное мнение, что лимон может поддерживать пищеварение. При этом он не сможет заменить необходимое лечение, отсутствие которого может привести к серьезным последствиям, в том числе раку.



Лимон не влияет на увеличение кислотности в желудке и не может изменить его pH из-за содержащейся там собственной кислоты. Однако ряд людей с болезнями желудка продолжает употреблять напиток, думая, что это приносит облегчение. По словам врача, ослабление симптомов — временный эффект.

Вялов советует пройти обследование и лечение, особенно если имеется снижение кислотности. Такой симптом может говорить об атрофии желудка, сопровождающейся дефицитом железа и анемией, а также недостатком витамина В12.

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#рак
Юный житель Павловского Посада во второй раз вышел в финал телешоу «Кондитер. Дети»
19 апреля 2024, 13:27

Фото: iStock/Kinek00

14-летний Матвей Колобанов из Павловского Посада стал финалистом в третьем сезоне кулинарного телешоу «Кондитер. Дети» с Ринатом Агзамовым и Ольгой Вашуриной, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Матвей проявляет любовь к готовке с раннего детства. Своё первое блюдо – яичницу — он приготовил в три года. А в семь лет испёк свой первый торт. В кулинарном шоу работы Матвея получили высокую оценку от звёздного жюри», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это не первый успех Матвея в кулинарных конкурсах. Ранее он принимал участие во втором сезоне шоу «Кондитер. Дети» и тоже сумел выйти в финал.

Сейчас мальчик печёт торты для друзей и знакомых, изучает кулинарную литературу и проходит мастер-классы у знаменитых кондитеров. Увлечение мальчика активно поддерживает его мама Марина. Сам Матвей уверен, что участие в кулинарном шоу — только начало его профессионального пути.

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Nethology: Люди впервые могли заразиться болезнью оленей-зомби
19 апреля 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Matt_Gibson

Американские ученые сообщили о выявлении двух предполагаемых случаев заболевания хронической изнуряющей болезнью (CWD) у людей. Это прионное заболевание поражает головной мозг и нервную систему оленей, превращая их в некое подобие зомби.
Статья с описанием этих случаев появилась в журнале Nethology. Первый эпизод предполагаемого заражения зафиксирован в районе, где распространена CWD. Жертвой заболевания стал 72-летний охотник, употреблявший в пищу мясо убитых им оленей. В последние недели жизни он стал агрессивным, у него наблюдались признаки деменции. Врачи диагностировали у пожилого охотника спорадическую форму болезни Крейтцфельдта-Якоба, которая имеет похожие симптомы.

Второй случай был зафиксирован у знакомого охотника, которого тот также угощал мясом оленей. Медики подозревают, что у обоих охотников могла быть именно CWD, которую они подхватили от животных. Эксперименты показали, что эта болезнь может передаваться не только оленям, но и другим видам животных, например, мышам и обезьянам.

CWD является опасным и неизлечимым заболеванием, приводящим к летальному исходу. Болезнь поражает мозг оленей, после чего они становятся сонливыми, начинают спотыкаться и чахнут. Больных животных отличает пустой бессмысленный взгляд, из-за которого CWD называют болезнью оленей-зомби.

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#заболевания
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Воробьёв проверил ход строительства лицея «Авиатика» в Лобне
19 апреля 2024, 12:52

Фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец

Инженерно-технический лицей «Авиатика» возводят в микрорайоне Катюшки в Лобне, в его состав войдёт школа на 2,2 тыс. учеников и два детсада на 330 и 100 мест. Сдать объект в эксплуатацию должны к началу нового учебного года. Ход строительства проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы проинспектировали школу на 2,2 тыс. мест, которую планируем сдать 1 сентября, также откроем здесь детский сад. (…) Школу хотим сделать с инженерным уклоном, сегодня очень востребовано и программирование, и математика, и физика. Но гуманитариям здесь тоже будет место», — сказал Воробьёв.
Школа возводится в рамках государственной программы. Она поможет разгрузить соседние школы №№3, 7 и 10. Кроме того, в новое помещение «переедут» ученики и учителя из средней школы №5, а в старом здании проведут капитальный ремонт, после чего там начнёт работать Лобненский лицей.

В новом здании предусмотрено разделение на блоки для младшей школы на 800 учеников и основной и старшей школы — на 1,4 тыс. учеников. Для школьников будут обустроены четыре спортивных зала, актовый зал на 575 мест, библиотечно-информационный центр с IT-зоной и столовая. На пришкольной территории будут оборудованы спортплощадки и место для торжественных мероприятий.

В лицее «Авиатика» будет углублённое изучение математики, информатики, физики и химии. Кроме того, предусмотрен гуманитарный класс. Партнёрами школы по обучению станут МФТИ, МАИ, университет «Дубна», технопарк Физтех-лицея и Исследовательский центр имени Келдыша.

О подборе кадров рассказал будущий директор школы Андрей Иванов.

«Работа по формированию педагогического состава идёт очень активная. Из 132 учителей, которые нам требуются, 70 уже есть», — сказал он.
Для комфортного проезда к новой школе будет сделана дорога с разворотным кругом для автобусов, кроме того, будут изменены схемы движения нескольких автобусов и запущен дополнительный маршрут, который будет обслуживать жителей микрорайона Катюшки, Букино и Центральный.

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#лобня
#строительство
#школа
#андрей воробьёв
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Теперь с ОМС: жителей Подмосковья предупредили о новой мошеннической схеме
19 апреля 2024, 12:24

Фото: iStock/Diy13

Телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана: теперь они выдают себя на сотрудников страховых организаций, работающих в системе ОМС, сообщает пресс-служба министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Лжестраховщики могут сказать, что срок действия медицинского полиса истёк и его нужно обновить или продлить за отдельную плату. Ещё один вариант обмана, когда потенциальной жертве говорят, что она выиграла какие-то дополнительные медицинские услуги или страховку, и теперь для оформления нужны личные данные», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что полисы ОМС являются бессрочными, а любые сведения, полученные мошенниками, могут представлять угрозу для информационной безопасности граждан.

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#мошенники
#мошенничество
#омс
#мингосуправления мо
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В РФ по инициативе ФАС могут ограничить объём потребления населением электроэнергии
ФАС готовит меры по борьбе с «серым» майнингом
19 апреля 2024, 12:21

Фото: istockphoto/agnormark

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ может выступить с инициативой, согласно которой будет ограничен объём потребления электроэнергии населением. Такие меры могут быть приняты для борьбы с майнерами.
Об этом сообщает телеграм-канал BRIEF. Кроме того, в ряде регионов будет осуществлён переход на дифференцированный тариф на электроэнергию, который также проконтролирует ФАС. Речь идет о тарифах, дифференцированных по объемам потребления для населения или социальной нормы потребления. Конечную стоимость киловатта энергии будут определять региональные тарифные органы.

Новые тарифы помогут снизить перекрестное субсидирование, особенно в тех регионах, где с этим наблюдаются проблемы. Кроме того, эта мера позволит бороться с «серым» майнингом.

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#фас
#тариф
#переход
#тарифы
#электроэнергия
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В Можайске завершили возведение годами стоявшего недостроенным здания кафе с магазином
19 апреля 2024, 12:02

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Возведение долгое время остававшегося недостроенным здания кафе с магазином завершили на улице Полосухина в Можайске, в настоящее время объект введён в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание начали строить в 2018 году, но работы всё время приостанавливались. Некоторое время объект оставался недостроенным и был внесён в список на снос. Однако собственник возобновил строительство и в конце минувшего года здание, наконец, было готово», — говорится в сообщении.
Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, общая площадь объекта коммерческой недвижимости составляет 610 квадратных метров. В эксплуатацию здание ввели в первом квартале 2024 года.

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#строительство
#недострой
#кафе
#магазин
#мособлархитектура
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Apple по требованию властей Китая удалила WhatsApp и Threads из загрузки
19 апреля 2024, 11:44

Фото: istock / maruco

Компания Apple удалила мессенджер WhatsApp, сервис Threads, принадлежащие корпорации Meta, а также мессенджер Telegram из своего онлайн-магазина AppStore в Китае, сообщает портал 9to5Mac.
По информации портала, власти этой страны потребовали удалить эти приложения из AppStore. Они объяснили свое решение соображениями национальной безопасности.

Представители Apple отметили, что компания обязана соблюдать законы стран, в которых она работает, даже если не согласна с ними. Они также подчеркнули, что невыполнение требований КНР могло бы привести к закрытию AppStore на территории этой страны.

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#страны
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#законы
#минюст
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В Подмосковье наградят лучших специалистов в сфере местного самоуправления
19 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/BrianAJackson

Вручение наград победителям конкурсов «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области-2023» и «Лучший проект территориального общественного самоуправления Московской области-2023» состоится 23 апреля, церемония пройдёт в Общественной палате РФ, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Конкурс «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области» проводился в шестнадцатый раз. Традиционно в нём принимают участие сотрудники муниципального самоуправления и муниципальных учреждений, депутаты местных советов и сельские старосты. Конкурс проводится по девяти номинациям», — говорится в сообщении.
В этом году участие в конкурсе приняли представители 23 городских округов, самой высокой оказалась конкуренция среди сельских старост.

После того, как будут объявлены и награждены победители этого конкурса, церемония продолжится вручением наград за лучший проект территориального общественного самоуправления. Конкурс проектов проводится в третий, он направлен на поддержку инициатив граждан и внедрение лучших практик.

Имена победителей будут объявлены в ходе церемонии.

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#подмосковье
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Ректор Института русского языка уволена после скандала с мигрантами
19 апреля 2024, 11:23

Фото: istockphoto/nito100

Ректор Института русского языка имени Пушкина Наталья Трухановская освобождена от занимаемой должности. Причиной стал скандал с сертификатами о знании русского языка для мигрантов.
Исполняющим обязанности ректора назначен Никита Гусев, который ранее занимал должность проректора МГУ, сообщают «Известия». Увольнение Трухановской произошло на следующий день после совещания главы министерства науки и образования РФ Валерия Фалькова с ректорами вузов. На встрече он заявил, что необходимо усилить контроль за качеством проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации.

Кроме того, было решено, что с 1 мая 2024 года все коммерческие партнеры вузов, которые проводят экзамен по русскому языку для мигрантов и выдают сертификаты о его знании должны быть исключены из этой процедуры.

Интересно, что именно Трухановская на посту ректора одного из ведущих лингвистических вузов страны неоднократно выступала с инициативой ужесточения правил сдачи русского языка мигрантами, указывая на коррупционные риски при существующем механизме.

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