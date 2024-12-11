Гериатр назвал главную проблему россиян, приводящую к быстрому старению

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По исследовательским данным, в старости физические и интеллектуальные способности человека при осознанном подходе к своему здоровью не только не снижаются, но и могут развиваться так же, как в молодости.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» сообщил, что на старение, помимо возраста, влияют и другие факторы.
По его словам, лучше главный принцип здоровой и долгой жизни – вкусное, разнообразное и сбалансированное питание.
Он подчеркнул, что на старение также влияет достаточная двигательная активность и генетика.
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«Для того, чтобы не стареть, нужно питаться более сбалансированно, чем питаются россияне. У нас питание разбалансировано в сторону углеводной пищи. Надо есть меньше булочек, хлебопекарных изделий, конфет. У нас даже традиции такие: садимся чай пить, а там и бараночки, и прянички. Это все приводит к снижению толерантности к глюкозе, значит, к гиперинсулиномии», — заявил эксперт.
По его словам, лучше главный принцип здоровой и долгой жизни – вкусное, разнообразное и сбалансированное питание.
«Лучше выбирать качественные продукты, исключая различные неполезные перекусы, например, на улице, второпях. Разнообразие питания — это и рыба, и мясо, и клетчатка. Либо вы соблюдаете диету, но по рекомендации врача, учитывая все свои особенности», — объяснил врач.
Он подчеркнул, что на старение также влияет достаточная двигательная активность и генетика.
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Анастасия Бондарева