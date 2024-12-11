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Гериатр назвал главную проблему россиян, приводящую к быстрому старению

Гериатр Новоселов: на быстрое старение влияет питание углеводной пищей
Фото: iStock/evgenyatamanenko

Фото: iStock/evgenyatamanenko

По исследовательским данным, в старости физические и интеллектуальные способности человека при осознанном подходе к своему здоровью не только не снижаются, но и могут развиваться так же, как в молодости.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» сообщил, что на старение, помимо возраста, влияют и другие факторы.

«Для того, чтобы не стареть, нужно питаться более сбалансированно, чем питаются россияне. У нас питание разбалансировано в сторону углеводной пищи. Надо есть меньше булочек, хлебопекарных изделий, конфет. У нас даже традиции такие: садимся чай пить, а там и бараночки, и прянички. Это все приводит к снижению толерантности к глюкозе, значит, к гиперинсулиномии», — заявил эксперт.



По его словам, лучше главный принцип здоровой и долгой жизни – вкусное, разнообразное и сбалансированное питание.

«Лучше выбирать качественные продукты, исключая различные неполезные перекусы, например, на улице, второпях. Разнообразие питания — это и рыба, и мясо, и клетчатка. Либо вы соблюдаете диету, но по рекомендации врача, учитывая все свои особенности», — объяснил врач.

Он подчеркнул, что на старение также влияет достаточная двигательная активность и генетика.

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Акция «Добрая елка» в Москве может исполнить желания детей
11 декабря 2024, 07:29

Фото: istockphoto/Zeffss1

Жители Москвы имеют уникальную возможность исполнить желания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в рамках благотворительной акции «Добрая елка», сообщается на сайте мэра мегаполиса.
Новогодние деревья с мечтами детей, находящихся под опекой столичных некоммерческих организаций, установлены в популярных местах столицы. Мероприятие проходит в рамках проекта «Зима в Москве», который стартовал 1 декабря и продлится до 28 февраля.

На «добрых елках» размещены записки с желаниями детей: кто-то мечтает посетить концерт любимого музыканта, а кто-то нуждается в бытовых предметах. Каждый житель столицы может стать исполнителем желания, поддерживая тех, кто нуждается в помощи. Волонтеры на площадках акции готовы помочь жителям узнать, как можно присоединиться к мероприятию.

Добрые елки расположены в медиацентре и центре «Заповедное посольство» парка «Зарядье», парке «Остров мечты», Центральном детском магазине на Лубянке и многофункциональном комплексе «Солнце Москвы». В будущем они также появятся на площадках «Московских сезонов», в торговых центрах и рынках. Всего до 12 января акция охватит около 100 мест по всему городу.

Среди российских регионов проведут конкурс на лучшую новогоднюю ёлку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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В Белоруссии запретили гречку российского производства
11 декабря 2024, 05:20

Фото: iStock/Olena Vasylieva

Госстандарт Белоруссии запретил ввоз и продажу гречки российского производства компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Информация об этом появилась на портале «Продукция и услуги Республики Беларусь».
В сообщении указывается, что данная гречка не соответствует стандартам Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Суть проблемы заключается в отличии информации на упаковке и самим продуктом.

Как оказалось, время варки гречневой крупы составило 29 минут. По признанным стандартам, этот показатель не должен превышать 25 минут. Из этого следует, что производитель дал недостоверную информацию о наименовании продукта, что автоматически относит его к категории опасных.

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Роспотребнадзор приостановил продажу аромаингаляторов для носа
11 декабря 2024, 02:23

Фото: iStock/Motortion

Служба Роспотребнадзора приняла решение о приостановке реализации аромаингаляторов для носа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Выявлены незаконные декларации о безопасности «аромаингаляторов для носа». Принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции» — говорится в официальном telegram-канале Роспотребнадзора.

Как отметили в пресс-службе, сотрудники ведомства выявили ряд нарушений законодательства. В частности это касается товаров, не имеющих документов, подтверждающих соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности парфюмерно-косметической продукции.

К тому же было замечено, что некоторые товары и вовсе не имеют никаких документов, что может угрожать безопасности потребителей. При этом если у реализуемого аромаингалятора есть декларация о соответствии, то она не всегда является действительной.

Также одного продавца уличили в клевете. На страничке товара указано, что аромаингалятор был изучен в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», но как стало известно после, никаких исследований не проводилось.

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Жительница Ростова более 40 лет стоит в очереди на квартиру
11 декабря 2024, 00:48

Фото: iStock/simpson33

В Ростове-на-Дону 66-летняя пенсионерка вынуждена 43 года стоять в очереди на получение квартиры. Об этом пишет telegram-канал «Новости Ростова | 161.RU».
«Ольге Былинкиной 66 лет, 43 из которых она стоит в очереди на квартиру» — говорится в сообщении.

В публикации указывается, что Ольга многие годы работала в Ростовском цирке. К тому же она стала сооснователем первой в стране спортивно-цирковой школы.

На протяжении своей жизни Ольге приходилось ютиться в маленьких комнатах и квартирах. С ранних лет артистка делила 11-метровую комнату с матерью и младшим братом. Во время беременности женщина переехала уже в 16-метровое жилье, где делила помещение с матерью, сыном, братом, его женой и ее ребенком. По словам Ольги, иногда ей приходилась спать на полу, подкладывая под себя верхнюю одежду из-за нехватки места.

Устав от таких условий артистка иногда ночевала в комнате для животных в цирке. На сегодняшний день Ольга до сих пор живет в общежитии. Пусть теперь она и делит жилплощадь одна, но состояние здания оставлять желать лучшего. Стены покрыты трещинами и плесенью, а в грязной ванной комнате разбита плитка и, чтобы не упасть во время мытья в душе, нужно обходить воду, скапливающуюся вокруг сливного отверстия.

Как рассказала Ольга, она встала в очередь на получение квартиры сразу после рождения ребенка. Этот вопрос до сих пор не решен, а многочисленные обращения к чиновникам не принесли никаких результатов.

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В российском регионе раскритиковали упразднение сельсоветов
Спикер Госсовета РТ Мухаметшин выступил против упразднения сельсоветов в России
10 декабря 2024, 22:40

Фото: iStock/androsov58

Спикер Госсовета республики Татарстан Фарид Мухаметшин выступил против реализации федерального законопроекта об упразднении сельсоветов. По его словам, это приведет к усложнению жизни в селах и деревнях.
«Мы категорически выступили против, общественность нас поддерживает, селяне тоже поддерживают. <…> Ликвидировать этот институт, мы считаем, несправедливо. Я считаю, что этот институт — самый низовой, самый близкий к людям, наш базовый. Он должен работать и остаться в депутатском корпусе. Через них мы работаем с населением», — приводит «Татар-информ» слова Мухаметшина.
Председатель республиканского Госсовета пояснил, что большинство жителей деревень — это пенсионеры, которым придется ездить в районные центры, чтобы обсудить проблемы своих поселений с руководством.

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#село
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Российский аналог Starlink запустят в 2027 году
10 декабря 2024, 22:31

Фото: iStock/Tarcisio Schnaider

Российский разработчик аналога спутниковой системы Starlink, которая обеспечивает высокоскоростной доступ в интернет, планируют запустить в 2027 году. Об этом сообщает пресс-служба компании «Бюро 1440». Качество интернета, как отмечается, будет сопоставимо с показателями наземных сетей.
«Формирование низкоорбитальной группировки Бюро 1440 и запуск коммерческого сервиса запланированы на 2027 год. Пользователи смогут получить доступ к цифровым услугам с качеством интернета, сопоставимым с наземными сетями благодаря работе Бюро 1440 с операторами мобильных и локальных сетей, а также напрямую от Бюро 1440», — сообщила пресс-служба компании в беседе с «Татар-информ».
Ранее о разработке аналога Starlink сообщали в Белоруссии. Отмечалось, что белорусские военные разрабатывают комплект мобильной связи, который был представлен президенту страны Александру Лукашенко в 2023 году.

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#спутник
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По заявкам жителей Подмосковья от снега и грязи убрали около 100 подъездов
10 декабря 2024, 22:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные коммунальщики с начала декабря убрали от снега и грязи около 100 подъездов по заявкам жителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В условиях зимних снегопадов подъезды быстро загрязняются. Вода и снег, которые жильцы приносят на обуви, а также техническая соль с тротуаров создают неудобства. Управляющие компании обязаны каждый день проводить влажное подметание лестничных площадок и маршей на нижних этажах, поддерживать чистоту в лифтах», – говорится в сообщении.
Для этажей выше второго уборка проходит раз в неделю, мытьё полов – минимум раз в месяц. Окна моют раз в год.

Также нужно ежегодно делать влажную протирку стен, подоконников, плафонов, шкафов для счётчиков и почтовых ящиков, отопительных приборов и чердачных лестниц.

Как отметили в ведомстве, если уборка проводится некачественно или вовсе отсутствует, нужно сообщить об этом в территориальный отдел Минчистоты.

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#минчистоты
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#зима
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#подмосковье
#московская область
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«Давайте еще газету и радио»: Милонов раскритиковал коллег за идею о молодежном телеканале
Депутат Милонов раскритиковал коллег за идею о молодежном телеканале
10 декабря 2024, 21:44

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал коллег за идею о создании патриотического моложеного телеканала для продвижения семейных ценностей. По его словам, с таким же успехом можно было предложить создать газету или радио для молодежи.
«Телеканал — это здорово, но сегодня фокус смещается все более в сторону Интернета. Те, кому предстоит создавать семьи, вряд ли будут так же смотреть телевизор, как это происходило 40 лет назад, когда иных массмедиа не существовало», — пояснил парламентарий в беседе с Общественной Службой Новостей.
Напомним, с предложением создать подобный телеканал ранее выступила депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее мнению, таким образом удастся укрепить институт семьи среди молодого поколения, наделить детей моральными ориентирами и вдохновить их.

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#депутат
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Педагог рассказала о секретах подготовки к ЕГЭ
Педагог Подсухина: после пробных экзаменов следует проанализировать результаты
10 декабря 2024, 21:09

Фото: iStock/Chinnapong

После пробных экзаменов следует сразу проанализировать результаты и, если они оказались не такими, как ожидалось, следует провести работу над ошибками и доработать слабые места. Об этом рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина. По ее словам, важно определить, что именно привело к неудаче, при этом не расстраиваясь и не обобщая ошибки.
«После выявления ошибок нужно постараться понять, почему школьник эти ошибки допустил. Это недостаток знаний теории или непонимание темы? Если ошибки были из-за невнимательности, это проблема тайм-менеджмента — ученик не умеет распределить время грамотно, чтобы успеть перечитать задания и проверить их на наличие ошибок. Когда ребенок понимает четкую причину, он может выработать более целенаправленный план подготовки», — отметила преподаватель в беседе с «Известиями».
В то же время эксперты рассказали и о другой немаловажной проблеме, напрямую влияющей на процесс обучения. Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар и психолог пищевого поведения Нурия Дианова обратила внимание на вредные предпочтения в еде у подростков в школах. В беседе с Общественной Службой Новостей специалист подчеркнула, что, оставаясь без родительского контроля, дети делают выбор в пользу мучных изделий, сладостей и снеков.
«Их нужно подсадить [на полезные перекусы]. Сформировать у ребенка, в течение месяца-двух, устойчивую привычку, вместе с ним выбрать то, что подойдет для него по вкусовым предпочтениям. Родитель должен предлагать варианты — это ключевое, чтобы ребенок всегда чувствовал, что он делает выбор», — предложила решение диетолог.
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