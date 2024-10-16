Врач Белоусов назвал опасные для молодости продукты

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Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов заявил, что есть ряд продуктов, ускоряющих старение организма.
К ним он отнёс сахар, сладкие мучные изделия, фастфуд, напитки, содержащие кофеин, алкоголь, соленая пища и жареный картофель.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал россиянам заменять красную икру обычными куриными яйцами, заявив, что яйца способны принести больше пользы организму.
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«Сахар вызывает гликацию, при которой молекулы глюкозы связываются с белками, отвечающими за упругость кожи, нарушая их структуру. Трансжиры в фастфуде и маргарине нарушают кровообращение, что приводит к недостатку питательных веществ и кислорода в коже. Алкоголь разрушает коллаген и вызывает накопление токсинов в печени, что приводит к снижению упругости кожи и морщинам. Жареный картофель выделяет свободные радикалы», — пояснил в беседе с Газета.ру Белоусов.
Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рекомендовал россиянам заменять красную икру обычными куриными яйцами, заявив, что яйца способны принести больше пользы организму.
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Мелисса Тимофеева