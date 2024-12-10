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Гериатр Новоселов назвал главные причины раннего старения

Гериатр Новоселов: на раннее старение влияют возраст, питание и подвижность
Фото: iStock/Ridofranz

Фото: iStock/Ridofranz

Итальянские ученые провели исследование и узнали, что готовые блюда, замороженная пицца, газировка и хлеб из магазина могут способствовать более быстрому старению.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» сообщил, что перечисленные продукты, действительно, способствуют старению, потому что содержат в своем составе избыточное количество углеводов.

«Ясно, что газированные напитки — это избыточное количество углеводов, то есть сахара. Соответственно, их точно нельзя отнести к здоровому питью или к здоровой пище. К тому же это короткие углеводы, которые быстро усваиваются, и никому ничего хорошего не дадут. Если говорить о пицце и блюдах быстрого приготовления, то это более дешевое питание, и там идет экономия на здоровых продуктах», — сообщил эксперт.



По его словам, экономия на продуктах в блюдах быстрого приготовления — борьба за прибыль, которая ведет к потенциальному ухудшению здоровья.

«Для того, чтобы не стареть, нужно питаться более сбалансированно, чем питаются россияне. У нас питание разбалансировано в сторону углеводистой пищи», — подчеркнул врач.

Он добавил, что старение — это процесс, зависящий не только от возраста.

«Поскольку в течение жизни мы питаемся, двигаемся, то ясно, что эти базовые функции будут влиять и на то, как человек будет стареть. Если мы не будем двигаться, будем постоянно переедать, то состаримся быстрее. У нас быстрее возникнут возрастные заболевания, и, соответственно, риск потерять эту жизнь гораздо выше, чем у человека, который ведет здоровый образ жизни», — заявил специалист.

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Коммунальщики Подмосковья встретят праздники в режиме повышенной готовности
10 декабря 2024, 12:58

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Все коммунальные службы Московской области в дни новогодних праздников переведут на режим повышенной готовности в связи с повышенной нагрузкой на коммунальные сети, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
«На время новогодних каникул будут усилены аварийно-восстановительные бригады и организованы дежурства руководящего состава. Кроме того, уже ведётся дополнительная подготовка к внештатным ситуациям специальной техники», — говорится в сообщении.
Под особым контролем будет безопасность коммунальных объектов, поэтому в предпраздничные дни здесь проверяют исправность камер видеонаблюдения и запорных устройств. Для работников коммунальных служб проводится дополнительный инструктаж по пожарной и антитеррористической безопасности, а также по оперативному реагированию на технологические сбои.

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Суд оправдал блогершу Анастасию Ивлееву по делу о развращении детей
10 декабря 2024, 12:46

Анастасия Ивлеева (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Челябинский городской суд вынес оправдательный приговор в отношении популярной блогерши Анастасии Ивлеевой, известной под псевдонимом Настюшка Опасность. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Сообщается, что иск против неё подала Елена Морозова, жена главы уральской религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст», которая утверждала, что Ивлеева представляет опасность для несовершеннолетних и традиционных ценностей.

Морозова требовала взыскать с блогерши миллион рублей в качестве моральной компенсации, утверждая, что её контент содержит неприемлемые материалы. Однако судьи, как в Златоустовском, так и в Челябинском, не нашли оснований для удовлетворения иска, отметив, что претензии не имеют под собой реальных оснований. После рассмотрения дела судьи пришли к выводу, что обвинения против Ивлеевой не соответствуют действительности.

Анастасия Ивлеева — российская телеведущая, актриса и видеоблогер. Она приобрела известность как блогер в Instagram* и как ведущая телепередачи «Орёл и решка» на телеканале «Пятница!».

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#компенсации
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Расписание электричек Ленинградского направления изменится с 16 по 19 декабря
10 декабря 2024, 12:43

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов на Ленинградском направлении изменится с 16 по 19 декабря из-за ремонтно-путевых работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на Московской-Тверскую пригородную пассажирскую компанию.
«В указанный период электрички МЦД-3 на участке между станциями Москва и Зеленоград-Крюково в обе стороны будут следовать по изменённому расписанию, часть поездов отменят. Кроме того, будут отменены некоторые поезда на участках между Москвой и Клином и между Тверью и станцией Бологое, а у части электричек отменят ряд остановок», — говорится в сообщении.
Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

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#минтранс мо
#электрички
#железная дорога
#поезда
#ленинградское направление
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Каширских долголетов научили делать ёлочные игрушки из гипса
10 декабря 2024, 12:31

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Мастер-класс по изготовлению из гипса игрушек для украшения новогодней ёлки провели для участников программы «Активное долголетие» в городском округе Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Игрушки из гипса долголетов научили делать на очередном занятии по творчеству. Процесс заливки оказался очень увлекательным. Участники мастер-класса проявили фантазию, так что игрушки получились интересные и красочные», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

На этой неделе творческие занятия в рамках программы «Активное долголетие» будут проводиться в городе Кашира в Центральной библиотеке в доме №1 по улице Иванова, а также в посёлке Богатищево — в филиале сельского ДК по адресу: улица Новая, дом №16. На любое занятие можно записаться по телефону: 8 (49669) 28-147.

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#кашира
#мастер-класс
#новый год
#игрушки
#украшения
#активное долголетие
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В РФ заблокировали счета 6 тысяч лиц на 230 млн руб за финансирование терроризма
10 декабря 2024, 12:20

Фото: istockphoto/anyaberkut

С начала 2024 года в России заблокированы банковские счета свыше 6 тысяч лиц, связанных с финансированием терроризма, в том числе украинских вооруженных формирований. Общая сумма заблокированных средств превышает 230 миллионов рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК и директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и Федеральной оперативной службы (ФОШ). На встрече были подведены итоги работы за 2024 год.

В рамках усилий по защите информационного пространства от пропаганды терроризма, неонацизма и других радикальных идей, Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами удалил из Интернета более 120 тысяч материалов террористического содержания. Эти меры направлены на предотвращение распространения экстремистских идеологий и защиту общественной безопасности.

Ранее стало известно, что в Железногорске Красноярского края 39-летний житель был приговорен к трем годам колонии общего режима за уничтожение агитационных плакатов, призывающих к службе в армии.

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#фсб
#роскомнадзор
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За неделю с улиц Подмосковья на штрафстоянки увезли более 3,8 тыс. машин
10 декабря 2024, 12:17

Фото: istockphoto/anyaberkut

Свыше 3,8 тыс. машин эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю за нарушение правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошедшую неделю на штрафные стоянки в Подмосковье переместили 3850 машин-нарушителей, что на 153 машины меньше, чем неделей ранее», — отмечается в сообщении.
Больше всего автомобилей эвакуировали в Ленинском округе — 463. Второе место недельного антирейтинга занял округ Красногорск, где эвакуировали 394 автомобиля. На третьем месте оказались Мытищи с 324 эвакуированными машинами, на четвёртое место вышел округ Королёв (320 эвакуированных автомобилей), а замыкает пятёрку антирейтинга округ Химки, откуда на штрафстоянки увезли 217 неправильно припаркованных машин.

Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по телефону 112, через мобильное приложение «112МО» или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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#минтранс мо
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#штрафы
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#автомобили
#московская область
#подмосковье
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В НАК назвали количество предотвращенных с начала года терактов
НАК: с начала 2024 года в РФ предотвратили 190 терактов
10 декабря 2024, 12:06

Фото: РИА Новости

В России предотвратили 190 терактов с начала 2024 года, доложил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых 6 готовились участниками запрещенных в России движений (…) в учебных заведениях и местах массового пребывания людей», — пояснили в ведомстве.
Перед этим стало известно, что российские силовики задержали в дагестанской республике 12 членов группировки, которые планировали террористическую атаку.

При задержании изъята взрывчатка с компонентами для изготовления, а также стрелковое оружие и боеприпасы. Фигуранты уже во всем признались, в настоящее время решают вопрос об их аресте.

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#россия
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#новости
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На участке трассы М-7 «Волга» в Богородском округе 25 декабря перекроют проезд
10 декабря 2024, 11:58

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Движение транспорта временно перекроют на 40-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» в Богородском округе в ночь на 25 декабря, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центравтомагистраль.
«Движение будет перекрыто не более чем на 25 минут в период между часом ночи и четырьмя часами утра 25 декабря в связи с проведением монтажных работ», — отмечается в сообщении.
Объехать перекрытый участок можно будет через рабочий посёлок Монино, село Балабаново и рабочий посёлок Обухово по Новинскому и Монинскому шоссе.

Водителям приносят извинения за временные неудобства и просят планировать маршрут с учётом ограничений или переждать перекрытие на месте.

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#минтранс мо
#богородский городской округ
#перекрытие
#дорога
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Астролог рассказала, какие подарки стоит дарить на год Деревянной Змеи
10 декабря 2024, 11:54

Фото: iStock/aaalll

Классические аксессуары, практичные бытовые вещи, сертификаты на обучение и различные путешествия стоит дарить на год Деревянной Змеи. Об этом рассказала специалист по китайской астрологии и фэншуй Юлия Богданова. По ее словам, при этом сам символ года в виде игрушек и фигурок дарить не следует, так как есть вероятность навлечь на человека неприятности.
«В новом году привлекать в дом удачу, гармонию, финансовое изобилие и любовь будут подарки в виде классических аксессуаров, выполненных в изящном стиле, – неброских, но дорогих. Ведь Змея – это стихия Огня, а значит, любит все красивое, шикарное», — поделилась эксперт в беседе с «Москвой 24».
В то же время эзотерик Аделина Панина для «Вечерней Москвы» составила очередной подробный гороскоп на 2025 год, в этот раз — Стрельцам. По ее словам, представителей этого знака ждут яркие событие, новые возможности и важные уроки. К примеру, в любви 2025 год принесет сначала эмоциональную паузу, затем бурную романтику, значительные шаги в отношениях и налаживание связи с близким человеком.

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