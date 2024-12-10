Гериатр Новоселов назвал главные причины раннего старения

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Итальянские ученые провели исследование и узнали, что готовые блюда, замороженная пицца, газировка и хлеб из магазина могут способствовать более быстрому старению.
Врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов в беседе с «Радио 1» сообщил, что перечисленные продукты, действительно, способствуют старению, потому что содержат в своем составе избыточное количество углеводов.
По его словам, экономия на продуктах в блюдах быстрого приготовления — борьба за прибыль, которая ведет к потенциальному ухудшению здоровья.
Он добавил, что старение — это процесс, зависящий не только от возраста.
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«Ясно, что газированные напитки — это избыточное количество углеводов, то есть сахара. Соответственно, их точно нельзя отнести к здоровому питью или к здоровой пище. К тому же это короткие углеводы, которые быстро усваиваются, и никому ничего хорошего не дадут. Если говорить о пицце и блюдах быстрого приготовления, то это более дешевое питание, и там идет экономия на здоровых продуктах», — сообщил эксперт.
По его словам, экономия на продуктах в блюдах быстрого приготовления — борьба за прибыль, которая ведет к потенциальному ухудшению здоровья.
«Для того, чтобы не стареть, нужно питаться более сбалансированно, чем питаются россияне. У нас питание разбалансировано в сторону углеводистой пищи», — подчеркнул врач.
Он добавил, что старение — это процесс, зависящий не только от возраста.
«Поскольку в течение жизни мы питаемся, двигаемся, то ясно, что эти базовые функции будут влиять и на то, как человек будет стареть. Если мы не будем двигаться, будем постоянно переедать, то состаримся быстрее. У нас быстрее возникнут возрастные заболевания, и, соответственно, риск потерять эту жизнь гораздо выше, чем у человека, который ведет здоровый образ жизни», — заявил специалист.
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Анастасия Бондарева