Германия добавит вопросы о Холокосте в тест для получения гражданства

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Германия собирается добавить вопросы о Холокосте и истории Израиля в тестирование, предназначенное для получения гражданства. Об этом пишет издание Spiegel.
Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер, чьи слова приводит газета, заявила, что преступление Германии против человечности возлагает особую ответственность за защиту еврейского народа и всего Израиля.
Министр добавила, что одной из основ современной немецкой идентичности является ответственностью, которую Германия несёт перед евреями.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил западные страны в том, что они выдвинули ложные обвинения в адрес израильской армии, забыв о «монстрах из ХАМАС». Он подчеркнул, что политики, делающие такие громкие заявления, вероятно, забыли о самой страшной резне со времён Холокоста.
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Министр добавила, что одной из основ современной немецкой идентичности является ответственностью, которую Германия несёт перед евреями.
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Анастасия Чинкова